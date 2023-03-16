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【長和系業績】長實去年純利增4%末期息增至1.85元　李澤鉅：加息影響本港樓市難免受壓

股市 16:41 2023/03/16

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【長和系業績】長實去年純利增4%末期息增至1.85元　李澤鉅：加息影響本港樓市難免受壓

長實 （01113） 去年純利增長3.6%至216.83億元，末期息增加3.4%至1.85元，全年派息增加3.6%至2.28元。長實主席李澤鉅指，受加息影響，本地樓市難免受壓，惟剛性需求不變，房屋政策及利率走向將繼續主導樓市，而縱然香港經濟過去一年因環球經濟環境欠佳而受影響，去年生產總值持續收縮，本地經濟今年料將有穩定增長。

長實去年確認的物業銷售收入（包括攤佔合營企業）減少32%至257.56億元，主要包括（一）香港 Sea to Sky 和 21 Borrett Road 第 1 期的住宅單位及車位銷售；（二）上海商用發展物業 － 世紀盛薈廣場的銷售；及（三）廣州逸翠莊園和北京譽天下的住宅單位銷售，

於疫情嚴防嚴控及物業市場氣氛疲弱情況下，本年度內地物業銷售收入及收益較去年減少。

於年終結算日，集團擁有可開發土地儲備（包括合作發展項目之發展商權益，但不包括農地及已完成物業）約 7,500 萬平方呎，其中 700 萬平方呎、6,400 萬平方呎及 400 萬平方呎分別位於香港、內地及海外。

年度物業租務收入（包括攤佔合營企業）減少12.7%至58.43億元，收益亦減17%至46.9億元，年內出售倫敦5　Broadgate投資物業確認收益7.38億元。

截至去年底，在扣除借貸後，長實持有現金淨額約126億元。李澤鉅指，集團在保持充裕現金之同時，積極物色機遇，秉持一貫之審慎財務管理傳統與環球投資策略。

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

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編輯：陳韻妍

港股 業績公布 長實集團（01113）
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