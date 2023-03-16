  • 25°C
香港時間 : 2023316日 (週四) 16:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

瑞信獲瑞士央行雪中送炭　金融資本市場風起雲湧

宏觀解讀 16:25 2023/03/16

分享：

分享：

瑞士信貸風波後，市場對銀行業整體的流動性擔憂加劇，加上先前幾家美國地區性銀行的倒閉，引發了針對新一輪風險資產的大幅拋售，瑞士法郎急跌超過1%。 歐美國債殖利率廣泛大跌，美國利率期貨市場因跌幅擴大而一度發生罕見熔斷，令部分美債現貨交易流動性惡化。市場對下週聯儲局議息結果再度看淡，利率終值預期更曾下降至4.7%。避險需求大增提振美元至104.5水平。

在瑞信宣布將向瑞士央行以擔保貸款借入500億瑞士法郎以強化流動性後，投資者隨即鬆一口氣。隨著金融市場狀況和銀行業穩定性的急劇惡化，歐洲央行在今晚的議息決定上減慢加息至25個基點的可能性升至90%左右，與歐洲央行總裁拉加德先前提出極有可能加息 50個基點的政策指出現明顯轉向。

另一方面，美國數據表明經濟正在降溫，2月份PPI 出乎意料地環比下降0.1%（預期為升0.3%），2月份的零售銷售數據也一如預期逆轉，環比下降-0.4%。聯儲局現正面臨堅持延長加息週期或暫停加息的兩難選擇。筆者認為，雖然繼續加息可能會為金融市場和銀行業帶來資金壓力，但聯儲局已動用緊急融資機制等工具為銀行提供流動性，相信金融風險溢出的機會較低，整體金融市場及銀行體系仍屬穩健。相反暫停加息有機會導致通脹預期再度升溫，並可能向市場傳遞恐慌訊號。總括而言，經濟數據呈現弱勢，聯儲局很大可能傾向放緩加息步伐，以減低經濟硬著陸的風險。

責任編輯︰梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

最新專欄文章 更多

外幣滙穗 - 矽谷銀行事件掀骨牌效應　聯儲局左右為難進退維谷
2023/03/15
矽谷銀行事件掀骨牌效應　聯儲局左右為難進退維谷
外幣滙穗 - 聯儲局數據支持下鷹擊長空　中國金融監管行將改頭換面
2023/03/10
聯儲局數據支持下鷹擊長空　中國金融監管行將改頭換面
外幣滙穗 - 中國增長目標謹慎　金融風險備受關注
2023/03/07
中國增長目標謹慎　金融風險備受關注
外幣滙穗 - 中國製造業漸入佳景　投資者仍應居安思危
2023/03/03
中國製造業漸入佳景　投資者仍應居安思危
外幣滙穗 - 高息下美國經濟安然無恙　市場期待中國兩會政策方向
2023/03/01
高息下美國經濟安然無恙　市場期待中國兩會政策方向
美股 瑞士
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【中港通關】安盛AXA行政總裁：首兩月香港新造保單見雙位數增長　持續物色具內地背景銷售人員

下一篇文章

【電視廣播TVB】電視廣播瀉28%　「大台小股東大聯盟」轟盈警公告安排、明將公布改革方案
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【離港人士注意】香港機場登機系統約9時15分已全面恢復正常運作（第三版）
【離港人士注意】香港機場登機系統約9時15分已全面恢復正常運作（第三版）
【投行重組】瑞信CDS叫價曾達1317點　獲瑞士央行力撐後　美股僅跌14%
【投行重組】瑞信CDS叫價曾達1317點　獲瑞士央行力撐後　美股僅跌14%
【美股期貨】瑞信危機陰霾略為緩紓　道指期貨升93點、納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】瑞信危機陰霾略為緩紓　道指期貨升93點、納指期貨升0.5%（不斷更新）
【財富自由】港人多以1000萬為財富自由門檻　月入2萬至3萬如何達標？
【財富自由】港人多以1000萬為財富自由門檻　月入2萬至3萬如何達標？
【港股市況】百度跌6%　金融股向下、友邦跌半成　電視廣播跌近三成　恒指跌335點（不斷更新）
【港股市況】百度跌6%　金融股向下、友邦跌半成　電視廣播跌近三成　恒指跌335點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】瑞士聲明挽信心　夜期收市跌372點　滙豐ADR低港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】瑞士聲明挽信心　夜期收市跌372點　滙豐ADR低港4%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款