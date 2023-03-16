瑞信獲瑞士央行雪中送炭　金融資本市場風起雲湧

瑞士信貸風波後，市場對銀行業整體的流動性擔憂加劇，加上先前幾家美國地區性銀行的倒閉，引發了針對新一輪風險資產的大幅拋售，瑞士法郎急跌超過1%。 歐美國債殖利率廣泛大跌，美國利率期貨市場因跌幅擴大而一度發生罕見熔斷，令部分美債現貨交易流動性惡化。市場對下週聯儲局議息結果再度看淡，利率終值預期更曾下降至4.7%。避險需求大增提振美元至104.5水平。

在瑞信宣布將向瑞士央行以擔保貸款借入500億瑞士法郎以強化流動性後，投資者隨即鬆一口氣。隨著金融市場狀況和銀行業穩定性的急劇惡化，歐洲央行在今晚的議息決定上減慢加息至25個基點的可能性升至90%左右，與歐洲央行總裁拉加德先前提出極有可能加息 50個基點的政策指出現明顯轉向。

另一方面，美國數據表明經濟正在降溫，2月份PPI 出乎意料地環比下降0.1%（預期為升0.3%），2月份的零售銷售數據也一如預期逆轉，環比下降-0.4%。聯儲局現正面臨堅持延長加息週期或暫停加息的兩難選擇。筆者認為，雖然繼續加息可能會為金融市場和銀行業帶來資金壓力，但聯儲局已動用緊急融資機制等工具為銀行提供流動性，相信金融風險溢出的機會較低，整體金融市場及銀行體系仍屬穩健。相反暫停加息有機會導致通脹預期再度升溫，並可能向市場傳遞恐慌訊號。總括而言，經濟數據呈現弱勢，聯儲局很大可能傾向放緩加息步伐，以減低經濟硬著陸的風險。

責任編輯︰梁浩碩