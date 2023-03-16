  • 24°C
香港時間 : 2023316日 (週四) 17:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

戴德梁行：全年樓價升5至10%　升幅主要在上半年反映

股樓投資 16:55 2023/03/16

分享：

分享：

中港通關後，樓市交投回升，價格亦見明顯反彈。戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，鑑於息口仍未見頂，而且地緣政治及環球經濟不穩，或令樓價於下半年橫行，但預計全年樓價升5%至10%，主要在上半年反映。

被問到近期美國矽谷銀行（SVB）風波對香港樓市之影響，鄧淑賢坦言，暫難預計，若影響外圍經濟，香港樓市必然受累。

戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明說，多個新盤接連登場，定價貼近同區二手樓，所以相信一手盤將主導市場，預計樓價800萬元以下物業最受市場追撑。他又預計，今年發展商主力推售面積較小的中細價盤，相信全年成交量按年升25%至35%，即約58,000宗至60,000宗。

延伸閱讀 屯門飛揚第2期一房折實約306萬入場　長實趙國雄：深水炸彈價【下一頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

同場加映 【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

青姐話
【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

同場加映【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

溫股知新
【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

戴德梁行 樓價 私人屋苑 二手市場

上一篇文章

【小老闆生意經@iM網欄】藉會員優惠吸客 製造商機

下一篇文章

【內房奇葩】越秀去年賺39.5億 按年升10.2％　全年派息增14%至每股0.626元 里昂花旗齊上調目標價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【長和系】長建去年多賺3% 毎股派末期息1.83元 股息連續26年增加
【長和系】長建去年多賺3% 毎股派末期息1.83元 股息連續26年增加
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【生活迫人】英國學生 因經濟問題影響學習 調查 :四分一受訪問者稱常捱餓及欠缺其他生活必需品 有五分一大學生正考慮退學
【生活迫人】英國學生 因經濟問題影響學習 調查 :四分一受訪問者稱常捱餓及欠缺其他生活必需品 有五分一大學生正考慮退學
【裝修設計】獨居瑜伽男導師60萬裝修450呎單位 建造簡約瑜伽專區
【裝修設計】獨居瑜伽男導師60萬裝修450呎單位 建造簡約瑜伽專區
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【送禮活動】港鐵送贈20萬張機場快綫車票及遊客全日通 另加10萬份高鐵紅包折扣
【送禮活動】港鐵送贈20萬張機場快綫車票及遊客全日通 另加10萬份高鐵紅包折扣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款