戴德梁行：全年樓價升5至10%　升幅主要在上半年反映

中港通關後，樓市交投回升，價格亦見明顯反彈。戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，鑑於息口仍未見頂，而且地緣政治及環球經濟不穩，或令樓價於下半年橫行，但預計全年樓價升5%至10%，主要在上半年反映。

被問到近期美國矽谷銀行（SVB）風波對香港樓市之影響，鄧淑賢坦言，暫難預計，若影響外圍經濟，香港樓市必然受累。

戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明說，多個新盤接連登場，定價貼近同區二手樓，所以相信一手盤將主導市場，預計樓價800萬元以下物業最受市場追撑。他又預計，今年發展商主力推售面積較小的中細價盤，相信全年成交量按年升25%至35%，即約58,000宗至60,000宗。

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