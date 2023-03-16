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【打工仔增值】2023年度資歷架構學習體驗獎勵計劃 接受申請

理財智慧 16:28 2023/03/16

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2023年度資歷架構學習體驗獎勵計劃3月17日起接受申請，23個推行資歷架構行業的從業員可參加，5月31日截止。「學習體驗獎勵計劃」是由2013-14的財政預算案中提出撥款支持資歷架構開展的一項新措施，進一步提升從業員的知識和技能，以及他們在勞動市場的競爭力。

設立「學習體驗獎勵計劃」的目的，旨在讓業內持續學習表現出色的從業員參與世界不同地方的學習活動，以擴闊他們的視野，並與本地或境外業界夥伴建立網絡。希望獲獎從業員成為行業終身學習典範，吸引更多年輕人入行，並藉此推廣『多元出路，行行出專才』。

適逢資歷架構成立15周年，今年計劃的主題是「裝備你我15載．出發」。從業員可參與計劃下的學習活動，包括比賽、研討會、交流會、展覽會、考察團等。參與本港學習活動的獲獎者可獲一萬元獎金，香港境外學習活動獲獎者則可獲三萬元。詳情可以留意相關網站

【政府工略】發展局招聘園境師 月薪6.5萬元起跳 實際工作做啲咩？【見下頁

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撰文 : 陳玉蓮

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