【最高工時】每周最長69小時工作制遭強烈反對 南韓政府宣佈擱置計劃 尹錫悅承諾將加強與年青人溝通

南韓政府早前宣布修改現有工作制，將每周法定工時，從52小時提高到最多69個小時，惟此舉觸發南韓勞工強烈不滿，當中以年輕的Z世代和千禧一代反應最為強烈。在多方輿論壓力影響下，南韓政府最終宣佈擱置計劃，總統尹錫悅表示將要求勞動部門討論改善方案，並承諾會傾聽年輕人的看法

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由於南韓商界批評每周52小時的工作上限會影響生產力，因此南韓政府早前推動改革，當時尹錫悅表示：「勞動制度不變，我們只會在競爭中輸給別人，可能再也無法於國際市場，製造銷售高價商品，為了我們的下一代，最終還是需要進行勞動改革。」南韓政府原先的用意，是希望將加班時數轉換為薪資或假期，以藉此推動家庭成長、同時提高產業生產力，但遭勞動者聯盟痛批「政策脫節」，而當年提出52小時上限法案的共同民主黨亦表明，將利用於國會佔多數議席的優勢阻止立法。

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根據南韓民調顯示，有近半數年輕就業人士認為即使加班時數可以轉換為假期，也寧願選擇一份「不需要加班」的工作。部份人更認為長時間工作反而會減慢工作效率，不如慢慢來，在工作及休息之間取得平衡，不但效率更好，也更能集中精神。更有人認為大量南韓本身已經沒有遵守「周間52小時工作制」，推行69小時工作制相當於頒內免死金牌予企業。

南韓2018年落實的「周間52小時工作制」規定，工人每周工作時間上限為52小時，包括40小時正常上班及12小時加班時數，而根據經濟合作暨發展組織（OECD）就業展望最新數據顯示，南韓2021年平均工作時間達1,915小時，較OECD的平均水平多199小時。相比起英國等地推行四天工作制，更是嚴重落後。

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撰文：鄭日棱