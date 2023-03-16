▲ 【著數優惠】領展街市聯乘富豪雪糕舉辦活動換精品 最少要消費幾多先換到富豪購物車？

領展 （00823） 公布，由3月17日至4月30日期間，領展於旗下15個街市與港人熱愛品牌富豪雪糕聯辦「食咗『鮮』講」活動，部份鮮活街市將設置富豪雪糕主題打卡熱點，同時推出多功能摺疊式手提籃及特別版富豪購物車兩款限量精品，只要於街市消費儲電子印花即可換領，同時富豪雪糕車亦將於指定日子駛進領展街市，進行快閃活動。

領展指，只需成為升級泊食易「Link Up」會員，並在指定鮮活街市消費以電子貨幣滿20元或以上，可換領「電子印花」1個，憑70個印花可換領多功能摺疊式手提籃，憑100個印花可換領特別版富豪購物車。以消費20元獲1個電子印花計算，需消費滿1400元才可換領手提籃，滿2000元才獲富豪購物車。

▲ 【著數優惠】領展街市聯乘富豪雪糕舉辦活動換精品 最少要消費幾多先換到富豪購物車？

領展指，手提籃及購物車分別共2,000套，每個街市可供換領數量不少於100個，先到先得，換完即止。

消費滿50元可換富豪蓮花杯

富豪雪糕是很多香港人的童年回憶，其白色車身、藍色車頂以及紅色車頭都是其象徵，只要於活動期間在任何領展街市以電子貨幣單一消費滿50元，憑單據即可換領特調雪糕一杯，或富豪蓮花杯，而Link Up會員在參與活動推廣的街市展示已洗淨的雪糕杯或膠樽，可於指定時間及地點換領環保羅勒種子紙一張。

領展街市 x 富豪雪糕 「食咗『鮮』講」 活動詳情

活動日期：3月17日至4月30日

活動時間：上午11時至下午7時

活動地點：15個領展街市（蝴蝶街市、彩雲三期街市 、富東街市、鳳德街市、顯徑街市、何文田街市、樂富街市、南昌薈街市、愛民街市、秀茂坪街市、Spot街市、大元街市、天盛街市、TKO街市、禾輋街市

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