  • 25°C
香港時間 : 2023316日 (週四) 16:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】領展街市聯乘富豪雪糕舉辦活動換精品　最少要消費幾多先換到富豪購物車？

股市 16:07 2023/03/16

分享：

分享：

【著數優惠】領展街市聯乘富豪雪糕舉辦活動換精品　最少要消費幾多先換到富豪購物車？

領展 （00823） 公布，由3月17日至4月30日期間，領展於旗下15個街市與港人熱愛品牌富豪雪糕聯辦「食咗『鮮』講」活動，部份鮮活街市將設置富豪雪糕主題打卡熱點，同時推出多功能摺疊式手提籃及特別版富豪購物車兩款限量精品，只要於街市消費儲電子印花即可換領，同時富豪雪糕車亦將於指定日子駛進領展街市，進行快閃活動。

領展指，只需成為升級泊食易「Link Up」會員，並在指定鮮活街市消費以電子貨幣滿20元或以上，可換領「電子印花」1個，憑70個印花可換領多功能摺疊式手提籃，憑100個印花可換領特別版富豪購物車。以消費20元獲1個電子印花計算，需消費滿1400元才可換領手提籃，滿2000元才獲富豪購物車。

【著數優惠】領展街市聯乘富豪雪糕舉辦活動換精品　最少要消費幾多先換到富豪購物車？

領展指，手提籃及購物車分別共2,000套，每個街市可供換領數量不少於100個，先到先得，換完即止。

消費滿50元可換富豪蓮花杯

富豪雪糕是很多香港人的童年回憶，其白色車身、藍色車頂以及紅色車頭都是其象徵，只要於活動期間在任何領展街市以電子貨幣單一消費滿50元，憑單據即可換領特調雪糕一杯，或富豪蓮花杯，而Link Up會員在參與活動推廣的街市展示已洗淨的雪糕杯或膠樽，可於指定時間及地點換領環保羅勒種子紙一張。

領展街市 x 富豪雪糕 「食咗『鮮』講」 活動詳情
活動日期：3月17日至4月30日
活動時間：上午11時至下午7時
活動地點：15個領展街市（蝴蝶街市、彩雲三期街市 、富東街市、鳳德街市、顯徑街市、何文田街市、樂富街市、南昌薈街市、愛民街市、秀茂坪街市、Spot街市、大元街市、天盛街市、TKO街市、禾輋街市

相關文章：【領展供股】領展供股權今日最後一日買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？

相關文章：【領展供股823】評級機構標普及惠譽：領展供股可保信貸評級兼支持繼續併購　負債比率降至20%以下　

港股 領展房產基金（00823） 商場活動 街市 領展 雪糕 著數優惠
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【離港人士注意】香港機場登機系統約9時15分已全面恢復正常運作（第三版）
【離港人士注意】香港機場登機系統約9時15分已全面恢復正常運作（第三版）
【投行重組】瑞信CDS叫價曾達1317點　獲瑞士央行力撐後　美股僅跌14%
【投行重組】瑞信CDS叫價曾達1317點　獲瑞士央行力撐後　美股僅跌14%
【美股期貨】瑞信危機陰霾略為緩紓　道指期貨升93點、納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】瑞信危機陰霾略為緩紓　道指期貨升93點、納指期貨升0.5%（不斷更新）
【財富自由】港人多以1000萬為財富自由門檻　月入2萬至3萬如何達標？
【財富自由】港人多以1000萬為財富自由門檻　月入2萬至3萬如何達標？
【港股市況】百度跌6%　金融股向下、友邦跌半成　電視廣播跌近三成　恒指跌335點（不斷更新）
【港股市況】百度跌6%　金融股向下、友邦跌半成　電視廣播跌近三成　恒指跌335點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】瑞士聲明挽信心　夜期收市跌372點　滙豐ADR低港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】瑞士聲明挽信心　夜期收市跌372點　滙豐ADR低港4%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款