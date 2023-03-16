  • 25°C
香港時間 : 2023316日 (週四) 16:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中概股審計】美PCAOB據報最快下周派員來港　再檢查中國企業審計底稿

股市 16:14 2023/03/16

分享：

分享：

【中概股審計】美PCAOB據報最快下周派員來港　再檢查中國企業審計底稿

繼去年12月後，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）首次完成中資企業進行審查後，事隔三個月，《路透》引述消息人士報道，美PCAOB最快將於下周再派員來香港展開新一輪檢查在美上市中國企業審計底稿的工作。

消息人士指，PCAOB將會前往安永、德勤及羅兵咸永道等在香港及內地的分支機構，而中證監及國家財政部亦會派出官員協助來港協助檢查。

對於即將進行的審查，消息人士指，雙方官員將遵循類似於去年在香港進行現場檢查的協議。

PCAOB官員表示，去年，當局選擇畢馬威中國分公司及羅兵咸永道旗下香港分公司進行檢查，當中發現許多潛在的缺失，其檢查報告將在今年公布。

相關文章：

【會計師行】中國傳要求國企逐漸停用「Big 4」　PCAOB回應：繼續要求對所有中國公司審計底稿全面檢查權

【中概股審計】美國會通過法案　若無法全面檢查底稿　中概股退市時限由3年縮短為兩年

【中概股審計】美國PCAOB：首次能對中資企業進行審查　會財局：本港擁會計專業獨立監管制度（第三版）

編輯：姚卓然

港股 地緣政治 外交 中國證監會 除牌 會計 審計
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【電視廣播TVB】電視廣播瀉28%　「大台小股東大聯盟」轟盈警公告安排、明將公布改革方案
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【離港人士注意】香港機場登機系統約9時15分已全面恢復正常運作（第三版）
【離港人士注意】香港機場登機系統約9時15分已全面恢復正常運作（第三版）
【投行重組】瑞信CDS叫價曾達1317點　獲瑞士央行力撐後　美股僅跌14%
【投行重組】瑞信CDS叫價曾達1317點　獲瑞士央行力撐後　美股僅跌14%
【美股期貨】瑞信危機陰霾略為緩紓　道指期貨升93點、納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】瑞信危機陰霾略為緩紓　道指期貨升93點、納指期貨升0.5%（不斷更新）
【財富自由】港人多以1000萬為財富自由門檻　月入2萬至3萬如何達標？
【財富自由】港人多以1000萬為財富自由門檻　月入2萬至3萬如何達標？
【港股市況】百度跌6%　金融股向下、友邦跌半成　電視廣播跌近三成　恒指跌335點（不斷更新）
【港股市況】百度跌6%　金融股向下、友邦跌半成　電視廣播跌近三成　恒指跌335點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】瑞士聲明挽信心　夜期收市跌372點　滙豐ADR低港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】瑞士聲明挽信心　夜期收市跌372點　滙豐ADR低港4%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款