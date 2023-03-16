▲ 【中概股審計】美PCAOB據報最快下周派員來港 再檢查中國企業審計底稿

繼去年12月後，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）首次完成中資企業進行審查後，事隔三個月，《路透》引述消息人士報道，美PCAOB最快將於下周再派員來香港展開新一輪檢查在美上市中國企業審計底稿的工作。



消息人士指，PCAOB將會前往安永、德勤及羅兵咸永道等在香港及內地的分支機構，而中證監及國家財政部亦會派出官員協助來港協助檢查。

對於即將進行的審查，消息人士指，雙方官員將遵循類似於去年在香港進行現場檢查的協議。

PCAOB官員表示，去年，當局選擇畢馬威中國分公司及羅兵咸永道旗下香港分公司進行檢查，當中發現許多潛在的缺失，其檢查報告將在今年公布。

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編輯：姚卓然