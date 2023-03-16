【ChatGPT熱潮】 百度正式推出「文心一言」 李彥宏稱體驗不算完美 股價曾急跌逾一成

被視為國產版ChatGPT的「文心一言（Ernie Bot）」於今日（16日）下午2時正式亮相，百度集團（09888）創始人、董事長兼首席執行官李彥宏、百度首席技術官王海峯出席發布會，並展示「文心一言」在文學創作、商業文案創作、數理推算、中文理解、多模態生成5個使用場景中的綜合能力。惟股價午後插水，一度低見120.1元，急挫逾一成，收報125.1元，仍大跌6.4%，成交額30.7億元。

同場加映﹕【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

李彥宏表示，對「文心一言」進行內測時意識到其帶來的體驗仍不算完美，但仍選擇搶先發布，主要原因是見到巨大的市場需求，而百度的產品綫和客戶合作夥伴都在等待「文心一言」的發布，因此希望盡早開放AI能力。他相信，隨住開放內測，收到用戶反饋後，有助加快更新迭代，其效果和效能會迅速提升。

【異動股】 國務院總理李強﹕推動高科技創新能力 中芯國際逆市升7% A股漲停【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

百度同時公布「文心一言」的邀請測試方案，由即日起，首批用戶可通過邀請測試碼，在「文心一言」官網體驗產品，後續將陸續開放給更多用戶，目前已有650家公司表示將接入「文心一言」生態系統。此外，百度智能雲即將面向企業客户開放「文心一言」API接口調用服務。

同場加映﹕【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧