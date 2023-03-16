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【英鎊定存】英鎊定存息最高15厘 花旗料英國下周四加息0.25厘

16:05 2023/03/16

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花旗料下周英國加息0.25厘後，就收手停加息。

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全球聚焦下周的超級星期四（3月23日），聯儲局及英國議息，花旗料英倫銀行及美國屆時只加0.25厘。專家料英國息率快見頂，下半年可能掉頭減息；而大小港銀近日已搶閘劈減英鎊定期存款息。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，英倫銀行或於3月份只加息多一次0.25厘至4.25厘，之後便會暫停加息。英鎊兌美元於3個月內預測為1.22，未來6至12個月料為1.25。

大行料英下周加息後 將暫停再加

上商研究部主管林俊泓亦估計，英國下周只加息0.25厘，且是最後一次出手；而英鎊在1.2左右已值得吸納，今年高低位介乎1.17到1.28。

此外，港銀在英國議息前已偷步爭相減定存息，包括花旗昨（15日）全面下調3個月、半年及1年期年息，當中1年息率削0.35厘至2.69厘；華僑永亨累劈3個月年息0.9厘至只得3.1厘。

高息榜：

  • 1年：渣打香港 （02888） 4厘
  • 半年：渣打3.5厘
  • 3個月：上商3.2厘
  • 1個月：花旗7厘
  • 7天：建行亞洲15厘

英鎊今天（3月16日）暫報1.21，美滙指數重上104；短期操作方面，華僑永亨經濟師姜靜預期，未來兩周英鎊兌美元的高低位介乎1.18到1.22，兌港元的上落區間在9.26至9.62水平。英國今年料可避過技術性經濟衰退，但須警惕息率見頂風險，且因矽谷銀行爆煲及瑞信危機，昨累英鎊急挫0.8%至1.205。

英國早自2021年底已把利率正常化，計及今年2月2日加息0.5厘，令官方利率現為4厘。然而，最近有英倫銀行要員已放風3月加息後擬暫停，未來利率走勢將取決於數據。市料能源價格大跌，英國也下調今年底通脹預期，由原先5%削至4%，令央行鴿派加息。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

建行亞洲 上海商業銀行 渣打集團（02888） 華僑永亨銀行 花旗銀行 加息 英倫銀行 美國聯儲局 英鎊 外幣定期存款

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