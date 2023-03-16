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【中港通關】安盛AXA行政總裁：首兩月香港新造保單見雙位數增長　持續物色具內地背景銷售人員

股市 16:32 2023/03/16

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【中港通關】安盛行政總裁：首兩月香港新造保單見雙位數增長

隨着中港通關，兩地復常，保險業亦有受惠，安盛AXA中國大陸、香港及澳門行政總監尹玄慧表示，預料去年個人健康保險新造保費錄高雙位數增長，而人壽保險業務新造保費則錄雙位數下降，不過，今年首兩個月新造保費錄高雙位數增長。但與疫前比較，香港保險銷售業務收入仍未及疫前一半。

大灣區售後服務中心方面，她又指，集團仍需與銀保監局及保監局商討，當中包括續保、索償及產品名單等細節。集團同時會持續物色具內地背景的銷售人員。

尹玄慧表示，內地客不少已在港開設銀行戶口，除來港處理財務，亦會來港接受醫療服務，如接種預防子宮頸癌及帶狀皰疹疫苗；澳門則方便鄰近的珠三角客戶，當中旗下投資相連產品、儲蓄、危疾及醫療保險各類產品均受歡迎。

逾六成人工作感壓力未尋支援

另外，安盛亦提供具心理健康支援的醫療保險，公布2023年心理健康研究結果顯示，香港在職人士僅有17%達心靈豐盛，當中72%感到嚴重壓力，61%未有尋求支援。

安盛認為保障僱員心靈健康才可令員工存留率達八成，有助企業效益，因此建議僱主可為提供心靈健康支援，如專業咨詢，輔導支援及健康工作坊；採用混合工作模式；加強員工工作量自主權；配對工作及員工技能；清晰目標及期望以及在職培訓等配套。研究於去年9月至10月期間訪問2,336名18至74歲人士，當中69%為在職人士。


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