【健康資訊】婦科檢查只需要幾百蚊 唔一定要去私家都可以有全面檢查

很多女性都深明要定期檢查，但又不捨得花費數千元去做檢查。但健康的身體非常重要，不要因為經濟原因而賠上健康。其實政府衞生署家庭健康服務轄下的婦女健康中心及母嬰健康院有提供婦女健康檢查服務，包括子宮頸檢查服務、乳房X光造影檢查等，最貴的一個檢查只需要310元，再沒有藉口不做檢查了。

婦女健康中心及母嬰健康院的婦科檢查主要分三部份，分別是婦女健康檢查、子宮頸檢查服務及乳房X光造影檢查。

服務 符合資格人士(每次收費) 非符合資格人士(每次收費) 子宮頸檢查服務 100元 205元 婦女健康服務（不包括乳房X光造影檢查） 310元 850元 乳房X光造影檢查 225元 510元

一般情況而言，只要是香港居民都可以享用此服務，而且只要打相關服務的電話已經可以預約，方便簡單。

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