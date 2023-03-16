傳蘋果加密限制USB-C充電速度 恐違歐盟要求

因應歐盟的新規定，蘋果（美：AAPL）今年即將推出的 iPhone 15 將會被迫捨棄 Lightning 接口，替換為 USB-C 接口。不過有消息指，蘋果仍未放棄其MFi（Made For iPhone）認證系統，但限制非MFi認證線材的充電速度或會違反歐盟規定。

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早前有不具名消息來源表示，富士康為蘋果生產的 USB-C 接口產品仍然有加密處理，即需要MFi認證，而沒有MFi認證的線材在數據傳輸及充電速度上將會受限。





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外媒《LAPTOP Magazine》指出，歐盟公告有提及在 USB 快速充電的標準下，傳輸線不可以「不合理地限制充電速度」。如果蘋果以限制充電速度的手段強推 MFi USB-C 認證，或已違背歐盟的規定。

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撰文：鄭昊彤