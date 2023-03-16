SVB倒閉後 美國銀行增150億美元存款 摩根及花旗也有受惠

隨著SVB矽谷銀行的倒閉，創業公司和風險投資公司爭相將他們的資金送到安全的銀行手中，為美國銀行帶來了超過150億美元的存款。

熟悉此事的消息人士告訴《彭博社》，存款流入美國第二大銀行是因為恐懼的客戶認為美國銀行大到不能倒閉。而事實上，美國銀行2022年的最新年度報告顯示，稅後收入為275億美元，持有3.05萬億美元的資產。



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美國銀行並不是唯一看到新交易湧入的巨型銀行。根據《金融時報》的報導，摩根大通正在通過縮短開戶的等待時間來支持其大量的新客戶。一位知情人士證實，它還在加快新客戶獲取資金的速度，以確保他們本週能夠支付員工工資。

據報導，花旗集團也爭先恐後地招攬客戶，所有大型金融機構都看到了來自持有超過聯邦保險保障的25萬美元門檻的賬戶持有人的特別推動。

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責任編輯：張瑋婷