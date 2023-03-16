  • 25°C
香港時間 : 2023316日 (週四) 16:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

SVB倒閉後 美國銀行增150億美元存款 摩根及花旗也有受惠

環球政經 16:05 2023/03/16

分享：

分享：

隨著SVB矽谷銀行的倒閉，創業公司和風險投資公司爭相將他們的資金送到安全的銀行手中，為美國銀行帶來了超過150億美元的存款。

熟悉此事的消息人士告訴《彭博社》，存款流入美國第二大銀行是因為恐懼的客戶認為美國銀行大到不能倒閉。而事實上，美國銀行2022年的最新年度報告顯示，稅後收入為275億美元，持有3.05萬億美元的資產。
 

【同場加映】溫股知新：市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

溫股知新
【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

美國銀行並不是唯一看到新交易湧入的巨型銀行。根據《金融時報》的報導，摩根大通正在通過縮短開戶的等待時間來支持其大量的新客戶。一位知情人士證實，它還在加快新客戶獲取資金的速度，以確保他們本週能夠支付員工工資。

據報導，花旗集團也爭先恐後地招攬客戶，所有大型金融機構都看到了來自持有超過聯邦保險保障的25萬美元門檻的賬戶持有人的特別推動。

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

【同場加映】青姐話：矽銀的爆煲 市場的豪賭

青姐話
【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982
 

責任編輯：張瑋婷

開啟hket App，閱讀全文
花旗銀行 財務自由 裁員 經濟 編輯 香港經濟日報 創業 滙豐控股（00005） AR 閱讀

上一篇文章

【ChatGPT熱潮】 百度正式推出「文心一言」 李彥宏稱體驗不算完美 股價曾急跌逾一成

下一篇文章

【信用卡交稅】中銀香港推稅季信用卡快閃優惠　豁免3個月「月結單」及「繳付稅單」分期手續費
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【長和系】長建去年多賺3% 毎股派末期息1.83元 股息連續26年增加
【長和系】長建去年多賺3% 毎股派末期息1.83元 股息連續26年增加
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【審核機制】何永賢：考慮收緊綠表買居屋安排　目標下次推出居屋前完成檢討
【審核機制】何永賢：考慮收緊綠表買居屋安排　目標下次推出居屋前完成檢討
【裝修設計】獨居瑜伽男導師60萬裝修450呎單位 建造簡約瑜伽專區
【裝修設計】獨居瑜伽男導師60萬裝修450呎單位 建造簡約瑜伽專區
【生活迫人】英國學生 因經濟問題影響學習 調查 :四分一受訪問者稱常捱餓及欠缺其他生活必需品 有五分一大學生正考慮退學
【生活迫人】英國學生 因經濟問題影響學習 調查 :四分一受訪問者稱常捱餓及欠缺其他生活必需品 有五分一大學生正考慮退學
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款