  • 23°C
香港時間 : 2023316日 (週四) 19:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【再度批評】當年捐1億美元予OpenAI 　馬斯克質疑公司轉為牟利機構「合法嗎？」

環球政經 18:16 2023/03/16

分享：

分享：

隨着ChatGPT的爆紅，其開發公司OpenAI的身價也水漲船高。馬斯克（Elon Musk）作為OpenAI的創辦人之一，繼早前批評該公司與創辦時目標背道而馳後，本周三又在Twitter上稱，該公司曾收取其1億美元捐贈，現時由非牟利轉為牟利組織，質疑相關改變「是否合法」。

同場加映：【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

青姐話
【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

馬斯克的推文寫道：「我仍然對我捐贈了約1億美元的非牟利機構，如何以某種方式變成了市值300億美元的牟利機構感到困惑。如果這是合法的，為甚麼並非人人都這樣做呢？」("I’m still confused as to how a non-profit to which I donated ~$100M somehow became a $30B market cap for-profit. If this is legal, why doesn’t everyone do it?”)

OpenAI於2015年成立，是一家非牟利研究機構，創始人包括 Sam Altman（公司現任行政總裁）、馬斯克、LinkedIn聯合創辦人 Reid Hoffman以及其他人。公司介紹為「我們的目標是以最有可能造福全人類的方式發展數碼智能（digital intelligence），不受財務情況所限制。由於研究沒有財務方面的責任，我們可以更關注對人類的正面影響。」後來因內部意見不合，馬斯克於2018年離開了該公司。

【消費券2023】用八達通拎消費券懶人包！港鐵站加設八達通服務大使協助市民【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

馬斯克早前已在推特上稱，創立OpenAI是為了成為一家開源軟體 (Open-source，即可任意取用）、非盈利導向的公司，所以名字才會有「Open」這個字。他更透露，當初目標是為了制衡Google，但OpenAI現在成了由微軟控制的閉源、追求利潤最大化的公司，而現時的一切都與他所期望的完全不同。

美國新聞媒體The Information引述消息人士報道，馬斯克最近幾周接觸了AI開發者，計劃組建一個新的研究中心，開發OpenAI旗下聊天機械人ChatGPT的替代品。

同場加映：【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

溫股知新
【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

Chatbot 人工智能 經濟 馬斯克 Google Twitter 美國

下一篇文章

李澤鉅：不會盲目出價投地　慶幸早幾年無在高位買得太多
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【生活迫人】英國學生 因經濟問題影響學習 調查 :四分一受訪問者稱常捱餓及欠缺其他生活必需品 有五分一大學生正考慮退學
【生活迫人】英國學生 因經濟問題影響學習 調查 :四分一受訪問者稱常捱餓及欠缺其他生活必需品 有五分一大學生正考慮退學
【長和系】長建去年多賺3% 毎股派末期息1.83元 股息連續26年增加
【長和系】長建去年多賺3% 毎股派末期息1.83元 股息連續26年增加
【裝修設計】獨居瑜伽男導師60萬裝修450呎單位 建造簡約瑜伽專區
【裝修設計】獨居瑜伽男導師60萬裝修450呎單位 建造簡約瑜伽專區
【送禮活動】港鐵送贈20萬張機場快綫車票及遊客全日通 另加10萬份高鐵紅包折扣
【送禮活動】港鐵送贈20萬張機場快綫車票及遊客全日通 另加10萬份高鐵紅包折扣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款