【再度批評】當年捐1億美元予OpenAI 　馬斯克質疑公司轉為牟利機構「合法嗎？」

隨着ChatGPT的爆紅,其開發公司OpenAI的身價也水漲船高。馬斯克(Elon Musk)作為OpenAI的創辦人之一,繼早前批評該公司與創辦時目標背道而馳後,本周三又在Twitter上稱,該公司曾收取其1億美元捐贈,現時由非牟利轉為牟利組織,質疑相關改變「是否合法」。

馬斯克的推文寫道:「我仍然對我捐贈了約1億美元的非牟利機構,如何以某種方式變成了市值300億美元的牟利機構感到困惑。如果這是合法的,為甚麼並非人人都這樣做呢?」("I’m still confused as to how a non-profit to which I donated ~$100M somehow became a $30B market cap for-profit. If this is legal, why doesn’t everyone do it?”)

OpenAI於2015年成立,是一家非牟利研究機構,創始人包括 Sam Altman(公司現任行政總裁)、馬斯克、LinkedIn聯合創辦人 Reid Hoffman以及其他人。公司介紹為「我們的目標是以最有可能造福全人類的方式發展數碼智能(digital intelligence),不受財務情況所限制。由於研究沒有財務方面的責任,我們可以更關注對人類的正面影響。」後來因內部意見不合,馬斯克於2018年離開了該公司。

馬斯克早前已在推特上稱,創立OpenAI是為了成為一家開源軟體 (Open-source,即可任意取用)、非盈利導向的公司,所以名字才會有「Open」這個字。他更透露,當初目標是為了制衡Google,但OpenAI現在成了由微軟控制的閉源、追求利潤最大化的公司,而現時的一切都與他所期望的完全不同。

美國新聞媒體The Information引述消息人士報道,馬斯克最近幾周接觸了AI開發者,計劃組建一個新的研究中心,開發OpenAI旗下聊天機械人ChatGPT的替代品。

