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【SVB】滙豐反駁收購SVB英國沒有協同效應　廖宜建：為滙豐帶來優質客戶

股市 15:40 2023/03/16

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【SVB】滙豐反駁收購SVB英國沒有協同效應　廖宜建：為滙豐帶來優質客戶

HSBC滙豐 （00005） 周一以1英鎊接手矽谷銀行英國子企（SVB UK），O但交易被部分分析員批評沒有明顯協同效應。滙豐高層齊於社交平台為交易解話，滙豐行政總裁祈耀年稱，昨日已與SVB UK團隊會面，稱讚SVB UK是經營良好、有優質客戶的生意，滙豐將支持團隊繼續服務關鍵行業，並且讓團隊可運用廣大的滙豐網絡。

祈耀年又重申，為展示滙豐對新併購業務的信心，並向SVB UK客戶作出保證，已注入20億英鎊到SVB UK，以確保該行有充足資金和流動性。

摩通形容滙豐交易如同「國家服務」，可見【下一頁】

廖宜建：收購SVB UK延續現有支持創新策略

亞洲方面，滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建則指，收購SVB UK是難得的機會，讓滙豐以吸引的條款獲得高質素客戶和人才，收購將為滙豐帶來逾3000名客戶，涵蓋消費互聯網、潔淨科技、生命科學、軟件、硬件和相關投資者團體。

廖宜建續指，最新收購延續滙豐在全球支持創新經濟的策略，並舉例滙豐在大灣區推出11.3億美元的滙豐大灣區科技基金和50億美元大灣區可持續發展基金，以至在印度、新加坡都有類似的創新融資基金，都是希望支持區內科技創新發展。

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記者：麥德銘

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