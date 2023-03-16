【GPT-4】 升級版ChatGPT考試拎高分 獲醫學專家力讚

聊天機器人ChatGPT的升級版「GPT-4」周二（14日）推出，將能協助設計電腦遊戲、起草法律文件、提供醫療建議，更獲醫學專家力讚。「GPT-4」獲安排參加多項專業考試，結果均取得高分。

升級版「GPT-4」出爐 OpenAI稱更聰明更準確 【下一頁】

賓夕法尼亞大學華頓商學院教授莫利克（Ethan Mollick）於社交媒體Twitter貼出一張圖，顯示「GPT-4」參與各項考試的成績，包括統一律師資格考試（Uniform Bar Examination, UBE）、法學院入學考試（LSAT）、學術能力評估測試（SAT）。

莫利克形容結果反映「GPT-4」不但通過所有考試，成績也較升級前有進步。

雖然「GPT-4」為對外公開圖像描述功能，但紐約一間利用ChatGPT技術解決法律問題的初創企業DoNotPay，計劃利用「GPT-4」強大的圖像功能，讓用戶簡單掃描醫療賬單就可識別錯誤及格價，更可自動起草相關法律文件。

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醫生甚至考慮使用「GPT-4」作患者會診，有醫學副教授兼心臟病專家Anil Gehi向「GPT-4」描述部分病人的複雜病史。結果「GPT-4」幾秒鐘内使用正確醫學術語來提出近乎完美的治療建議。

Anil Gehi表示「GPT-4」充分考慮上述臨床情況，並列出值得考量的治療選項，使人印象深刻。

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責任編輯：鄭錦玲