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【美元定存】半年美元定存息最高5.1厘 中小行爆加息戰

15:37 2023/03/16

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港銀3個月、半年及1年美元定存再爆破頂息。

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市場料儲局於本港時間下周四（3月23日）凌晨公布議息結果時或放緩加息，但港銀仍偷步提速加美元定期存款息，令定存息頻破頂。本周7行調整定存息，先說減息的港銀，兩間大行昨（3月15日）齊把1年期的4厘息下架，包括渣打香港 （02888） 狠削半年期年息0.3厘至3.7厘，1年更劈0.5厘至3.6厘；花旗亦調低3個月或以上年息，當中降幅最大是1年期，劈0.82厘至3.91厘。

另外，大新 （02356） 兩連加，累升3個月或以上年息0.4厘，令3個月及半年期高達5.1厘，1年的新息率也重上5厘，為破頂息；信銀國際亦上調短中長息，目前最高是1年期息率4.75厘；上商也全面加息0.1厘，令3個月、半年及1年年息皆為4.3厘。

不過，交銀香港卻短加長減，勁升3個月年息0.5厘至5厘，卻3連減1年期息率，累削0.5厘至4.2厘。另建行亞洲加完又減，1年期息率狠削0.3厘至4.35厘。

集友特惠息推廣期 延至下周三

此外，集友剛把3個月享4.45厘年息，6個月年息為4.65厘的推廣期，順延至下周三（22日），起存額12.5萬美元，上限500萬美元，適合所有客戶的全新資金在分行渠道開立，額滿即止。

大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健今午回應本報查詢指，該行因應市場環境及業務發展策略等各項因素不時作出利率調整。由於港元及美元短息處於較吸引水平，跨境理財通客戶對相關定期存款有一定興趣。

高息榜：

  • 7天：恒生 （00011） 10.9厘
  • 1個月：花旗7厘
  • 3個月：大新5.1厘
  • 6個月：大新5.1厘
  • 1年：大新5厘
  • 2年：招商永隆4.2厘

4大行息率排名：

  • 3個月：恒生3.89厘、滙豐3.8厘、中銀3.7厘、渣打3.5厘只供中小企客戶
  • 6個月：滙豐4厘、恒生3.99厘、中銀3.9厘、渣打3.7厘
  • 1年：滙豐（HSBC）及中銀香港 （02388） 4.1厘、渣打3.6厘

矽谷銀行爆煲及瑞信危機後，花旗剛下調聯儲局加息預測0.25厘，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預料聯儲局3月或只加息0.25厘；但花旗分析員維持利率見頂水平預測，或仍達5.5厘至5.75厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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