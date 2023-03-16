【信用卡交稅】中銀香港推稅季信用卡快閃優惠　豁免3個月「月結單」及「繳付稅單」分期手續費

新一年稅季就快來到，中銀香港表示為滿足客戶以信用卡繳稅的需求，於第二期稅務繳款限期前，推出中銀信用卡稅季快閃優惠，豁免客戶3個月「月結單分 期」及「繳付稅單分期」手續費，同時提供現金回贈，助客戶輕鬆渡過稅季。

同場加映：【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

由即日起至3月31日，以中銀信用卡繳稅滿指定金額，即可享高達200元的現金回贈。此外，3月16日至3月31日期間，客戶申請3個月「月結單分期」及「繳付稅單分期」計劃可獲豁免手續費。客戶只需3個簡單步驟，可即時通過手機銀行或網上申請及批核信用卡繳稅分期。

步驟教學：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

中銀信用卡（國際）有限公司副總經理林敏儀表示：「中銀信用卡早前推出針對2022/23（第一期稅務）的繳稅優惠反應熱烈，以中銀信用卡作繳稅的交易筆數及客戶量按年錄得增長，在繳稅後同時辦理月結單分期的交易金額亦有所增加。有見及此，中銀信用卡推出新一輪繳稅及分期優惠，方便客戶以更靈活及自主的方式繳稅，有助其從容應對稅季。」

【政府工略】發展局招聘園境師 月薪6.5萬元起跳 實際工作做啲咩？【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

同場加映：【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機