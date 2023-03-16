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【電視廣播TVB】電視廣播瀉25%　「大台小股東大聯盟」轟盈警公告安排、明將公布改革方案

股市 15:36 2023/03/16

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【電視廣播TVB】電視廣播瀉25%　「大台小股東大聯盟」轟盈警公告安排、明將公布改革方案

電視廣播TVB （00511） 近期股價暴升暴跌，「大台小股東大聯盟」斥責現時管理層的問題確實非常嚴重，又炮轟TVB董事局處理最近的公告手法，對盈警公告極度失望及遺憾，而明天將公佈有關改革TVB的方案。

TVB周四（16日）瀉25.3%，報7.32元。

日前TVB發盈警，預期去年淨虧損介乎7.9億至8.3億元。「大台小股東大聯盟」在社交媒體發文指，要讓其他股東清楚看到現時管理層的問題確實非常嚴重。首先，主席許濤早在去年已經公開向股東提出TVB最困難的時間已經過去，而TVB的業務已經好轉，但剛剛公佈的巨額虧損顯示公司的情況仍然非常惡劣，涉嫌誤導股東及投資人。

此外，該大聯盟指，在這麼惡劣的經營環境之下，TVB仍提出購入5% Imagine的無投票權的股份，還要投資千多萬予CMC Studio 拍攝「隱娘」一劇，認為是離譜的決定。再者，Imagine TT 及星美債劵欠TVB的20多億尚未討回，更預期未來1至2年仍會繼續錄得虧損。

大聯盟對TVB最近的股價波動不予置評，但對董事局先公布與淘寶的直播合作，引至大量的股民追貨，之後又隨即發盈警，這樣的做法雖然並沒有違反規定，但是這次的大起大落，又令到很多投資者「坐艇」，對此種公告手法，大聯盟表示非常遺憾，並呼籲這些無辜的股東可以加入或者支持大聯盟，明天將公佈有關改革TVB的方案。

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略 

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編輯：姚卓然

電視廣播（00511） 許濤 盈警 社交平台 港股 電視 淘寶 TVB
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