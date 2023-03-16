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屯門飛揚第2期一房折實約306萬入場　長實趙國雄：深水炸彈價

股樓投資 16:19 2023/03/16

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長實及新地合作發展的屯門飛揚第2期，今公布首張價單，提供88伙單位，實用面積266至722平方呎，涉及一房至三房戶型，按照戶型提供最多15%或17%的折扣優惠，折實入場價306.9萬元，折實平均呎價12,509元。長實執行董事趙國雄形容首批定價為「深水炸彈價」，望為市場製造更多上車機會，長遠預期今年樓價有上下10%的波幅空間。

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，首批提供51伙一房、32伙兩房，以及5伙三房單位，整批單位以定價計市值逾4.87億元。發展商為一房及兩房買家提供最高樓價15%的折扣優惠，為三房買家就提供最高樓價17%優惠，三房買家亦能享有車位認購優惠。單位折實價306.9萬元至923.9萬元，折實呎價11,042至13,972元。發展商共提供兩種付款計劃，其中選用建築期付款，於完成交易時可獲現金回贈，按合約日期完成交易可享樓價1.5%現金回贈，如提早於簽訂臨時買賣合約的360天內完成交易，就能多享0.5%，即2%的現金回贈。

其中入場單位為5座1樓H室，實用面積266平方呎，一房間隔，折實價306.9萬元，折實呎價11,538元。隨著政府調低印花稅稅階，該單位買家料只需支付約7,000元印花稅稅款入市。

項目的示範單位將於明天率先對指定人士開放，然後於周六正式對公眾開放，並同日開始收票。楊桂玲透露，最快有機會於下周展開銷售，屆時不排除盡推項目全數400伙單位應市，並指是次以優惠價推出受張價單，未來加推單位備有提價空間。

延申閲讀【多圖】飛揚2期示位陪你睇 首批中六成料售價低於400萬

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撰文 : 蔡子俊

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