瑞信將向瑞央行借540億美元 當局保證其符合銀行資本和流動性要求

瑞士信貸銀行(Credit Suisse CSGN.S)周四（16日）表示，將從瑞士央行借入高達540億美元的資金以支撐流動性和投資者信心。這亦幫助阻止同日亞洲早盤金融市場的大量拋售，此前歐洲和美國隔夜的交易很激烈，因為投資者擔心全球銀行存款可能被擠兌。

聲明中指，瑞士信貸銀行將行使一項選擇權，從中央銀行借入多達500億瑞士法郎（540億美元）。瑞士當局在周三（15日）保證，瑞士信貸符合 「對具有系統重要性的銀行規定的資本和流動性要求」，並且在需要時可以獲得中央銀行的流動性。

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瑞士信貸是自2008年金融危機以來第一家獲得緊急救助的全球主要銀行，它的問題使人們嚴重懷疑各國央行是否能夠通過激進的加息持續對抗通貨膨脹。

瑞士信貸的借款將在擔保貸款機制和短期流動性機制下進行，由優質資產完全抵押。它還宣布了對高級債務證券的要約，以獲得高達30億法郎的現金。發言人指，這種額外的流動性將支持瑞士信貸的核心業務和客戶，因為瑞士信貸採取了必要的措施來創建一個圍繞客戶需求的更簡單和更集中的銀行。

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瑞士信貸首席執行官Ulrich Koerner在周三早些時候曾試圖向投資者保證該貸款機構的強大流動性，「我們的資本，我們的流動性基礎是非常，非常強大的，我們基本上滿足並超過了所有的監管要求。」

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撰文：張瑋婷