【內房奇葩】越秀去年賺39.5億 按年升10.2％　全年派息增14%至每股0.626元 里昂花旗齊上調目標價

越秀地產（00123）公布截至去年12月底止業績，純利錄得39.5億元（人民幣，下同），按年升10.2%；核心淨利潤42.4億元，增長2.1%；收入724.2億元，升26.2%。

公司並宣布派發末期息每股0.307港元，按年升12.9%；連同中期息，全年共派息每股0.626港元，升14.4%，派息比率約為40%。

越秀股價今日（16日）收報11.5元，逆市升3.8%，成交額1,300萬元。按最新派息計，股息率有5.4厘。

券商對越秀地產最新評級及目標價

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業績公布後，券商對越秀前景看法相當正面，里昂指出，即使缺乏短期催化劑，公司作為國企以及在市場低迷下積極擴充土地儲備，或有助維持其業務的長期發展。公司今年首兩個月合約銷售按年增長187%，令市場感意外，在中小型內房股中，越秀為首選，並重申「買入」評級，目標由10.9元上調至13元。

花旗指出，越秀新貨貨源充足，加上有資源優勢，可支持今年至2025年盈利複合年增長率達12%，維持「買入」評級，目標價由13.2元上調至14.2元。

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記者：李兆明