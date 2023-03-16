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英國預算案凍結入息稅門檻 料5年庫房增逾1.1萬億收入

環球社會熱點 15:49 2023/03/16

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英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）周三（15日）公布新一份財政預算案，凍結入息稅門檻。英國將有320萬人在5年內開始繳交入息稅，納稅人數將增9%，而近250萬人亦會被拖入更高稅階。政府料在未來5年額外增加約1,200億英鎊（約1.13萬億港元）庫房收入。

侯俊偉延長能源價格上限 擴大資助英國托兒服務 （第三版） 【下一頁】

英國政府財政監管機構指，措施將有助當局維持收支平衡。預算責任辦公室（Office for Budget Responsibility, OBR）預測顯示，凍結門檻將令2023至2024年度庫房收入增加120億英鎊（約1,137億港元），措施未來5年額外增加約1,200億英鎊（約1.13萬億港元）。

OBR預測，2022至2023財政年度借貸額將達1,524億英鎊（約1.4萬億港元），較去年11月時預測少247億英鎊（約2,340.6億港元）。

英1月失業率維持3.7% 薪酬增長繼續輸通脹 【下一頁】

英國政府2021年宣布，入息稅門檻將凍結至2025至2026年度。按現時個人入息稅規定，收入低於12,750英鎊（約12.1萬港元）人士無需繳交入息稅。但現時通脹高企，民眾收入一旦到達門檻，仍需繳交20%稅率。

ORB數據亦顯示，稅收負擔或將達GDP（國内生產總值）的37.7%，是二戰以來最高水平。而企業稅率從4月份起，亦會從19%上調至25%，企業稅佔GDP比例亦將升至1965年以來最高。

OBR去年11月時預測，整體稅務負擔或達37.1%，但現時料更高。

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責任編輯：李俊儀

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