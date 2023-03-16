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【日本情懷】日本復古商品二手價暴漲10倍　顧客7成為外國遊客

商業 14:27 2023/03/16

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全球興起了一股「復古潮流」，重新評價了以往的非數碼化産品的價值。在訪日外國遊客的消費中，1980至90年代曾博得人氣的唱片、相機和遊戲等二手物品也越來越受歡迎。剛好日圓仍低水，加上産品的豐富性和低廉的價劇，都勾起了訪日遊客的購買慾。

這一現象在日本尤其明顯。擁有豐富的産品庫存，日本是現代版的「黃金之國—日本（Zipangu）」。在東京澀谷的音像製品店Tower Record涉谷店，訪日遊客的佔比正在上升。在2022年10月，日本放寬入境限制後，該店的訪日遊客急增。據負責唱片樓層的田之上剛介紹，在唱片銷售額中，訪日遊客的佔比正在升高，去年12月約佔3成，今年1月上升至約4成。

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而在日本國外，復古潮流同樣風靡。在社交媒體平台，越來越多人開始分享自己的復古心得，以及在日本「淘寶」的經驗。在日本國外越來越受歡迎的音樂風格「City Pop」也在社媒上擴散，吸引了越來越多的樂迷。訪日遊客也開始積極尋找那些在日本國內仍然流傳的音樂産品。

底片相機亦是吸引訪日遊客的懷舊珍寶。在東京新宿的「二手相機BOX」，很多外國年輕人前來尋找喜歡的二手相機。一位從事攝影師工作的顧客為了尋找日産底片相機，專誠從泰國來到日本。他表示，「（這裡）品種比泰國豐富，一看就知道保養得很好」。

二手相機店Classic Camera Moritz的店長森滿隆文表示，現在「進店顧客7成是外國人」，暢銷的是1980至90年代的底片相機。森滿續指，「日本擁有世界上屈指可數的二手相機庫存」。受歡迎的二手機型在新冠疫情前的價格約幾萬日元，而現在暴增到10至20萬日圓（約5,902至11,803港元）。

而在大阪市一家經營復古遊戲的店舖「遊戲偵探團」，外國遊客數目已恢復到新冠疫情前的7成左右。店長神前貴之説「（雖然）最近進店顧客的一半是外國人」，惟特別暢銷的卻是《超級瑪利奧》（Super Mario）及《最終幻想》（Final Fantasy）系列等遊戲軟體。高價商品有的更暴漲到上市時新品價格的10倍以上。

因入境消費而走紅的懷舊二手物品正使日本的魅力重新被發現，這種復古潮流同時也為日本帶來了經濟效益，吸引了大量的訪日遊客，促進了日本當地二手産品市場的發展。在這樣的勢頭下，訪日遊客們不妨順便「淘寶」，一探日本的二手寶庫。

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責任編輯：楊嘉軒

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