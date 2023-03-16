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尹錫悅訪日會晤岸田文雄 恢復日韓領袖定期互訪 日撤銷對韓出口管制（第三版）

環球政治 21:03 2023/03/16

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南韓總統尹錫悅一連兩日訪問日本，周四（16日）早上下機後，先與在日的南韓民間團體舉行午餐會，下午前往日本首相官邸與岸田文雄會晤，為時隔12年來再次舉行日韓首腦雙邊會談。

（第三版全文更新）

南韓擱置每周增至69小時工時上限 承諾與年青人溝通 【下一頁】

岸田在會談開首表示：「很高興看到兩國迎來共同開創日韓關系新篇章的機會，兩國領袖已就不拘泥於形式重啟穿梭外交達成一致。」

尹錫悅則稱，「積極歡迎恢復兩國首腦之間的穿梭外交，希望雙方繼續保持密切溝通，共同努力開創韓日關系的新時代。」兩人不約而同指出，期待與美國進行三方合作。

「穿梭外交」即日韓兩國領袖互訪，2004年12月由時任南韓總統盧武鉉與時任日本首相小泉純一郎共同商定。惟機制形成後，曾數次中斷，對上一次為2012年下半年，時任南韓總統李明博登上兩國有主權爭議的獨島（日本稱竹島）後中斷。

岸田稱會在適當時候訪韓，具體時間待定。兩人晚上在東京銀座一間餐廳共晉晚餐，岸田希望與尹錫悅坦率交換意見，加深互信。不過，兩國今次不會發表聯合宣言。

南韓取消公共交通口罩令 下周起生效 【下一頁】

尹錫悅啟程訪日前，北韓昨日清晨再次試射洲際彈道導彈，故日韓認為有必要推進防務合作，包括盡快重啟中斷5年的「日韓安全保障對話」，以及立即恢復《日韓軍事情報保護協定》（GSOMIA）。

另外，南韓產業通商資源部宣布，日本決定解除向南韓出口高純度氟化氫、氟聚酰亞胺、光致抗蝕劑三種關鍵半導體原料的限制。南韓也撤回早前向世界貿易組織（WTO）提出的申訴。

據悉，日韓兩國同意就重新將對方納入簡化出口貿易的白名單，作密切磋商。

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責任編輯：鄭錦玲

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