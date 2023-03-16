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南韓總統尹錫悅訪日 時隔12年再有日韓首腦雙邊會晤

環球政治 14:30 2023/03/16

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南韓總統尹錫悅周四（16日）訪問日本，將與日本首相岸田文雄會晤，為時隔12年以來再次舉行日韓首腦雙邊會晤。有指日方為釋出善意，或會取消2019年對南韓實施的出口管制。

南韓擱置每周增至69小時工時上限 承諾與年青人溝通 【下一頁】

尹錫悅訪問行程為期兩日，對上一次有南韓總統訪日，為南韓前總統文在寅2019年到大阪出席20國集團（G20）峰會。不過因南韓法院裁定日企需就戰時強徵勞工向南韓作賠償，時任日本首相安倍晉三並未與文在寅會晤。

尹錫悅下機後會率先於東京與在日的南韓人共進午餐，然後下午會與岸田文雄會晤。雙方將在會上商討賠償日企強徵勞工、日本對韓出口限制、恢復《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA）、重啟「穿梭外交」等議題。

南韓取消公共交通口罩令 下周起生效 【下一頁】

南韓希望日企自願向強徵勞工基金捐款，外媒引述消息人士指日本考慮就事件與韓方和解。南韓官員透露，日韓商界正討論設立一個新基金，提供獎學金和資助學生交流項目。

日本官員上周放風指，經濟產業省將開始討論對韓取消2019年實施的出口管制，措施近年限制南韓獲取生產半導體所需的化學原料。

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責任編輯：鄭錦玲

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