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南韓總統尹錫悅訪日 日本撤銷對韓出口半導體原料管制（第二版）

環球政治 17:05 2023/03/16

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南韓總統尹錫悅周四（16日）訪問日本，將與日本首相岸田文雄會晤，為時隔12年以來再次舉行日韓首腦雙邊會晤。南韓官員透露，日方同意撤銷對南韓出口關鍵半導體原料的管制。

南韓擱置每周增至69小時工時上限 承諾與年青人溝通 【下一頁】

（第二版更新日方同意撤銷對南韓出口關鍵半導體原料的管制）

尹錫悅訪問行程為期兩日，對上一次有南韓總統訪日，為南韓前總統文在寅2019年到大阪出席20國集團（G20）峰會。不過因南韓法院裁定日企需就戰時強徵勞工向南韓作賠償，時任日本首相安倍晉三並未與文在寅會晤。

尹錫悅下機後率先於東京與在日的南韓人共進午餐，下午與岸田文雄會晤。雙方會商討賠償日企強徵勞工、日本對韓出口限制、恢復《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA）、重啟「穿梭外交」等議題。

南韓產業通商資源部宣布，日本決定解除向南韓出口高純度氟化氫、氟聚酰亞胺、光致抗蝕劑三種關鍵半導體原料的限制。南韓也撤回早前向世界貿易組織（WTO）提出的申訴。

據悉，日韓兩國同意就重新將對方納入簡化出口貿易的白名單，作密切磋商。

南韓希望日企自願向強徵勞工基金捐款，外媒引述消息人士指日本考慮就事件與韓方和解。南韓官員透露，日韓商界正討論設立一個新基金，提供獎學金和資助學生交流項目。

南韓取消公共交通口罩令 下周起生效 【下一頁】

另外，尹錫悅與岸田文雄同意重啟領袖互訪的「穿梭外交」，日本經濟新聞報道，尹錫悅表示，「對兩國穿梭外交表達積極歡迎之意，期待未來為開創緊密溝通的日韓關係新時代共同努力」，共同社報道指，日韓首腦就不拘泥於形式、重啟穿梭外交達成了一致。

「穿梭外交」是指韓日領導人隨時互訪並舉行首腦會談，由韓國前總統盧武鉉2004年12月與時任日本首相小泉純一郎共同商定。機制形成後，曾數次中斷。

日媒稱，「穿梭外交」與為了參加在日本或者韓國召開的國際會議而出訪不同，如果能在今夏實現，則是2011年10月時任首相野田佳彥訪韓以來，時隔約12年再度實施。

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責任編輯：鄭錦玲

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