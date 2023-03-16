【英國產ChatGPT】英國擬投資85億打造超級電腦　兼開發自家「BritGPT」

ChatGPT等生成式人工智能（Generative AI）應用急速擴展，不僅成為企業保持競爭力的一大元素，亦成為各國的重點發展戰略之一。英國政府近日宣布，將投資9億英鎊（約85億港元）用於打造超級電腦，其中包括確保能夠建立英國版ChatGPT「BritGPT」。

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據英國《衛報》（The Guardian）報道，英國財政部計畫預留9億英鎊（約85億港元）建造一部比英國目前最大的超級電腦強大數倍的Exascale等級超級電腦，用於訓練複雜的AI模型、為天氣預報、氣候預測建模，及為工業和國防領域所用。

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此外，當局承認，最近科企在聊天機械人技術等大型語言模型方面取得突破，表示該國亦將會成立一個工作組，「以提高英國在基礎模型，包括大型語言模型方面的主權能力」。英國電訊數據和人工智能總裁Adrian Joseph則指，為免英國在網絡安全、醫療保健等領域，落後於大型科技公司及中國等國家，該國有必要盡快投資於大型語言模型領域中。

責任編輯：殷凱怡

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