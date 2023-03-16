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【内險股】平保：首季及全年新業務價值有望實現正增長　對今年投資市場有信心

股市 15:30 2023/03/16

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【内險股】平保：首季及全年新業務價值有望實現正增長　對今年投資市場有信心

中國平安 （02318） 去年純利按年跌17.6%至837.74億元人民幣，聯席首席執行官姚波表示，平保去年股價受多項因素影響，中港股票市場受壓，股價亦跟隨大市下跌，但投資者較着重壽險業務表現，且新業務價值已在今年首兩個月重回增長，認爲目前估值被低估，有信心股價日後回升。

平保聯席首席執行官陳心穎預計，今年首季及全年新業務價值可實現正增長，而隨外部環境回暖及壽險改革成效漸見，壽險新業務價值在2月增速按年正增長，料在3月續保持正增長。

未來關注及加大新能源資產配資

姚波預計，內地股票市場結構性向好，料平保今年可在投資方面受惠。首席投資官鄧斌表示，隨著內地經濟好轉，相信今年股票市場有較好機會，對今年投資業績有較強信心。

提及美息高企，鄧斌指，平保目前大部分的投資仍在境内，相信不會對資產配置帶來重大影響，未來關注及加大光伏、水電的新能源資產配資。

另外，國務院計劃組建國家金融監督管理總局，不再保留中銀保監會。聯席首席執行官謝永林表示，平保有主動響應及配合金融監管，明確聚焦主業、實行降本增效措施，強化合規意識，構建公司合規底線，防範重大風險發生，強調歡迎今次改革。

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記者：伍鍵文

港股 業績公布 股票 純利 新業務價值 中國 中國平安（02318）
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