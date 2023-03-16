【TikTok危機】美國政府再出招威脅TikTok　要求母企字節跳動出售TikTok

短影片社交平台TikTok近期因美國持續對處理TikTok用戶數據及私隱抱不信任態度，面對營運危機。外媒近日指，美國政府要求TikTok中國母公司字節跳動（ByteDance）出售TikTok股份。

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距離TikTok CEO周受資前往美國國會作證尚有數天，美國政府似乎再出招面向TikTok施壓。《華爾街日報》、《紐約時報》等外媒日前相繼報道指，TikTok與美國政府之間的談判陷入僵局，美國政府最新更要求字節跳動出售TikTok的股份，否則或將面臨全面封殺TikTok的禁令。

盡管TikTok早前曾表示用戶資料不儲存在中國，並提議與美國政府達成一項協議，將美國業務與字節跳動分開，以緩解美國政府的擔憂。然而，當局在2月下旬，仍然下令禁止聯邦機構的裝置下載TikTok，並限30天內將原已下載的TikTok刪除，繼續向該企施壓。

雖然TikTok未有回覆，但值得留意的是，該企行政總裁周受資將於下周四（3月23日）前往美國國會委員會，就其運營和與中國政府關係的問題作證。

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責任編輯：殷凱怡

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