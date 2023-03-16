  • 25°C
香港時間 : 2023316日 (週四) 13:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TikTok危機】美國政府再出招威脅TikTok　要求母企字節跳動出售TikTok

科技 13:28 2023/03/16

分享：

分享：

短影片社交平台TikTok近期因美國持續對處理TikTok用戶數據及私隱抱不信任態度，面對營運危機。外媒近日指，美國政府要求TikTok中國母公司字節跳動（ByteDance）出售TikTok股份。

【網絡保安】TikTok推「三葉草計劃」　承諾保障歐洲用戶數據安全

距離TikTok CEO周受資前往美國國會作證尚有數天，美國政府似乎再出招面向TikTok施壓。《華爾街日報》、《紐約時報》等外媒日前相繼報道指，TikTok與美國政府之間的談判陷入僵局，美國政府最新更要求字節跳動出售TikTok的股份，否則或將面臨全面封殺TikTok的禁令。 

盡管TikTok早前曾表示用戶資料不儲存在中國，並提議與美國政府達成一項協議，將美國業務與字節跳動分開，以緩解美國政府的擔憂。然而，當局在2月下旬，仍然下令禁止聯邦機構的裝置下載TikTok，並限30天內將原已下載的TikTok刪除，繼續向該企施壓。

雖然TikTok未有回覆，但值得留意的是，該企行政總裁周受資將於下周四（3月23日）前往美國國會委員會，就其運營和與中國政府關係的問題作證。

【TikTok新功能】TikTok增付費影片功能Series　時長達20分鐘

【TikTok被禁】歐洲議會禁TikTok　建議員工個人裝置也刪除

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】HFT Life進駐大學　咖啡、烘焙攻年輕人市場
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【機迷熱話】Sony被爆正開發PS5 Pro　料最快2024年年底面世
2023/03/15
【機迷熱話】Sony被爆正開發PS5 Pro　料最快2024年年底面世
【微軟AI爭議】疑因與OpenAI合作　微軟裁走AI道德和社會團隊
2023/03/15
【微軟AI爭議】疑因與OpenAI合作　微軟裁走AI道德和社會團隊
【混合工作模式】Meta 不支持遙距工作？　CEO：員工到辦公室表現較好
2023/03/15
【混合工作模式】Meta 不支持遙距工作？　CEO：員工到辦公室表現較好
【AR眼鏡】Google Glass企業版停售　軟件支援至9月中
今日
【AR眼鏡】Google Glass企業版停售　軟件支援至9月中

你可能感興趣

【機迷熱話】Sony被爆正開發PS5 Pro　料最快2024年年底面世
18:00 2023/03/15
【機迷熱話】Sony被爆正開發PS5 Pro　料最快2024年年底面世
【微軟AI爭議】疑因與OpenAI合作　微軟裁走AI道德和社會團隊
19:00 2023/03/15
【微軟AI爭議】疑因與OpenAI合作　微軟裁走AI道德和社會團隊
【混合工作模式】Meta 不支持遙距工作？　CEO：員工到辦公室表現較好
20:00 2023/03/15
【混合工作模式】Meta 不支持遙距工作？　CEO：員工到辦公室表現較好
社交平台 網絡保安 地緣政治 手機Apps 外交 科技戰 字節跳動 美國國會 抖音 美國

下一篇文章

【AR眼鏡】Google Glass企業版停售　軟件支援至9月中
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【GPT -4】GPT-4面世　比舊版模型更具創意
【GPT -4】GPT-4面世　比舊版模型更具創意
【國產ChatGPT】清華系公司推出ChatGLM新模型　支援中英雙語對話
【國產ChatGPT】清華系公司推出ChatGLM新模型　支援中英雙語對話
【機迷熱話】Sony被爆正開發PS5 Pro　料最快2024年年底面世
【機迷熱話】Sony被爆正開發PS5 Pro　料最快2024年年底面世
【微軟AI爭議】疑因與OpenAI合作　微軟裁走AI道德和社會團隊
【微軟AI爭議】疑因與OpenAI合作　微軟裁走AI道德和社會團隊
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【AI編程】台工程師靠3套AI軟件 4小時完成編寫射擊遊戲
【AI編程】台工程師靠3套AI軟件 4小時完成編寫射擊遊戲
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款