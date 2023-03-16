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新加坡推不足100呎單人公屋 共用廚廁被批差過北歐監獄

環球社會熱點 13:50 2023/03/16

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新加坡住房和發展委員會（Housing and Development Board）正針對單身人士，試行類似於宿舍的出租供應房屋計劃。新加坡當局本周公布示範單位，每間房的面積略少於100呎，配備基本傢俬，但浴室和廚房設施需要共用。

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新加坡的單身公屋計劃主要針對平均月入低於1,000美元（約7,800港元）的低收入單身人士，但官方網站資料顯示，計劃亦歡迎收入較高人士申請，料年底前開始接受申請。

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新加坡媒體《CNA》報道，出租單身公屋位於兩座有11層高的建築物，由學校宿舍改建而成。原有建築物僅設240間房，但當局加設隔板令數目翻倍。每間房都配備床架、衣櫃、桌椅及迷你雪櫃等基本傢俬。

屆時每12名租客會共用一個設有多格的浴室，24人共用一個廚房，建築物也配備洗衣房和活動室。新加坡政府會根據每個人的月入等因素，分別訂立固定月租金額。當局會在今年稍後時間公布進一步租金詳情。

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示範單位内籠照片於網上發布後，在新加坡各界反應不一。有網民貼出北歐監獄圖片指，入住單身公屋的生活水平更糟糕。但亦有網民指，計劃只是試行階段，未來或有機會改善居住條件。部分人坦言看到圖片後感到憂慮，但相信對弱勢單身人士而言可能是不錯選擇。

數據統計網站Statista數據顯示，截至2021年新加坡8成人口都居住公屋。但新加坡法律規定，禁止未足35歲的單身人士購買公屋。

不少民眾在婚前為免繳付高昂租金，選擇繼續和父母同住。亦有單身人士和他人合租單位，有指通常距離市區30分鐘路程、傢俬齊全的一間房月租約為500美元（約3,900港元）。

責任編輯：李俊儀

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