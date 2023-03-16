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【業績｜SaaS股】金蝶去年蝕多28.7%至3.89億人幣　CFO： 經營現金流已達轉折點

股市 12:51 2023/03/16

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【業績｜SaaS股】金蝶去年蝕多28.7%至3.89億人幣　CFO: 經營現金流已達轉折點（從左至右：投資者關係部總經理吳超；金蝶中國總裁章勇；執行董事、首席財務官林波）

金蝶國際 （00268） 公布去年業績，期內收入48.66億元（人民幣，下同），按年增16.6%；虧損3.89億元，按年擴大28.7%；每股蝕11.31分，不派息。

期內，雲服務收入37.14億元，按年增34.6%；企業資源管理計劃及其他業務收入11.52億元，按年下降約18.7%。金蝶投資關係部總經理吳超稱，公司自2020年持續深化雲轉型，著重發展和推廣雲訂閱產品，主動逐步減少傳統ERP許可銷售。

與百度微軟合作AI應用

金蝶中國總裁章勇表示，內地政府提出數字化經濟，企業加大相關投入，雲行業仍然有大量發展空間，今年繼續發掘國央企客戶，捕捉企業更替國產軟件機會。

吳超指出，金蝶亦有探索嵌入式AI廣泛應用與AIGC應用場景，近期成為首批內測百度 （09888） 文心一言的生態合作夥伴，並與微軟OpenAl聯手進行測試場景。

經營現金流已達轉折點

金蝶下半年虧損約3300萬元左右，較上半年的蝕3.56億元有所減少，對於扭虧為盈時間表，首席財務官林波表示，雲服務具遞延入帳的特性，認為經營現金流更能反映盈利能力，而2022年經營現金流淨額因疫情以及研發開支，按年跌43.3%至約3.74億元，但強調經營現金流已達轉折點，未來5年可維持50%年增幅。

去年金蝶研發成本14.58億元，按年增15.7%，林波稱，研發開支佔收入比例已達到高峰，隨著金蝶大致已經完成產品整合上雲等，未來比例將會回落。

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編輯：李哲毅

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