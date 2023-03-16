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【業績｜體育用品股】361度去年溢利增長24%　不派息

股市 12:38 2023/03/16

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【業績｜體育用品股】361度去年溢利增長24%　不派息

361度 （01361） 去年收益增加17.3%至69.6億元（人民幣‧下同），溢利增長24.2%至7.5億元，不派息。

361度半日升0.5%，報3.78元。

期內，集團兒童業務收益增加30.3%至14.4億元，電子商務業務收益增加37.3%至16.9億元。整體毛利率為40.5%，按年跌1.2個百分點。

集團於中國內地門店數目共5,480家，兒童門店數目 共2,288家，國際銷售網點數目共1,192家。

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略 

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【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

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編輯：姚卓然

 

港股 體育用品股 361度（01361）
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