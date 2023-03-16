▲ 【瑞信危機】英倫銀行據報周三晚上緊急與其他央行開會 討論瑞信問題

瑞信Credit Suisse（美：CS）爆發流動性危機，引致市場對金融市場憂慮加深。外電報道，英倫銀行周三晚上與其他央行緊急開會，評估瑞信情況及商討應對做法。英倫銀行拒絕評論。

曾稱無意尋求政府協助的瑞信於香港時間周四早上公布，集團正在採取果斷行動，根據擔保貸款機制及短期流動性機制，向瑞士央行（SNB）借入500億瑞郎（約4215億港元），以增強流動性，瑞信將以優質資產提供為貸款提供抵押。瑞信同時表示，將斥資30億瑞郎現金，回購部分高級債務證券。

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

相關文章：【瑞信危機】瑞信向瑞士央行借入500億瑞郎增強流動性 環球銀行股受累滙豐跌3%、中資銀行股反升

相關文章：【投行重組】「末日博士」魯賓尼：瑞信可能大得不能救 正面臨倒閉風險

相關文章：【投行花紅】瑞信為高層設立30億轉型獎金 先決條件之一是股價要彈70%

編輯：陳韻妍