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【長和旗下】和記港口宣布7億美元投資兩個埃及港口項目

股市 12:35 2023/03/16

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【長和旗下】和記港口宣布7億美元投資兩個埃及港口項目

長和 （00001） 公布業績前夕，旗下和記港口公布，向埃及主要港口蘇科納港和亞歷山大港的全新貨櫃碼頭B100作大型投資，兩個項目投資金額約7億美元，使和記港口在埃及的總投資已超過15億美元。

和記港口表示，該投資包括在蘇科納港開發配備先進技術和設施，並可處理 170萬個20呎標準貨櫃的新貨櫃碼頭。此外，和記港口將投資開發位於亞歷山大港的新貨櫃碼頭B100，作為通往埃及市場的門戶。

和記港口形容，位於紅海的策略性地理位置，蘇科納的新貨櫃碼頭可直接通往各主要航線，將顯著促進埃及的航運貿易。另一方面，B100 貨櫃碼頭將成為通往亞歷山大港的新門戶，為地中海最大的港口之一，也是往來歐洲、亞洲及非洲貿易的重要樞紐。

和記港口目前在全球25個國家，營運共52個港口。

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編輯：麥德銘

港股 長和（00001） 紅海 埃及 地中海
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