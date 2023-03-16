▲ 【長和旗下】和記港口宣布7億美元投資兩個埃及港口項目

長和 （00001） 公布業績前夕，旗下和記港口公布，向埃及主要港口蘇科納港和亞歷山大港的全新貨櫃碼頭B100作大型投資，兩個項目投資金額約7億美元，使和記港口在埃及的總投資已超過15億美元。

和記港口表示，該投資包括在蘇科納港開發配備先進技術和設施，並可處理 170萬個20呎標準貨櫃的新貨櫃碼頭。此外，和記港口將投資開發位於亞歷山大港的新貨櫃碼頭B100，作為通往埃及市場的門戶。

和記港口形容，位於紅海的策略性地理位置，蘇科納的新貨櫃碼頭可直接通往各主要航線，將顯著促進埃及的航運貿易。另一方面，B100 貨櫃碼頭將成為通往亞歷山大港的新門戶，為地中海最大的港口之一，也是往來歐洲、亞洲及非洲貿易的重要樞紐。

和記港口目前在全球25個國家，營運共52個港口。

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

相關文章：

【長和系業績】長建去年多賺3% 末期息增至每股1.83元、現價周息率5.75厘

【長和系業績】電能實業去年純利下跌8%、末期息維持2.04元 現價股息率約6.5厘

【長和系】招商局及中遠集團傳40億美元 洽購和記港口20%權益

編輯：麥德銘