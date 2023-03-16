【業績｜ 高息電訊股】中信國際電訊去年多賺1成　末期息增派至18.5仙、股息率達8.3厘（第二版）

▲ 【業績│高息電訊股】中信國際電訊去年溢利升一成 末期息派18.5仙、股息率達8.5厘

中信國際電訊 （01883） 純利按年升10.7%至11.9億元，相當於每股盈利32.3仙，按年增長10.7%；宣發末期股息每股18.5仙，按年增加8.8%。連同中期股息每股6仙，2022年全年每股股息為24.5仙，按年上升8.9%。中信國際電訊全日升2.08%，報2.95元。以現價計，股息率約8.3厘。



期內，收入按年上升約6.6%至101.1億元，其中，電信服務收入為88.3億元，按年增加11.7%，增加乃主要由於國際電信業務收入及互聯網業務收入增長所致；銷售移動電話手機及設備收入達12.8億元，按年減少19.%，減少乃由於年內疫情對移動電話手機供應造成不利影響所致。

若以地區劃分，香港地區收入按年升24%至46.36億元；澳門地區收入34.89億元，按年爹11%。澳門電訊於去年底獲發澳門5G牌照並推出5G服務，截至本周三（15日），其用戶已超過15萬名，不過，公司稱疫情持續對漫遊相關服務收入造成不利影響；及後為内地和新加坡，按年分別升7.62%和跌2.53%。



去年底的公司整體用戶量超過55.4萬戶，減少約4.6%，由於預付費用戶按年減少約37.6%至約11.1萬戶。隨著公司於2022年11月中旬在澳門推出5G移動通訊服務，於去年底，5G移動用戶量合共超過62,000戶，佔公司所有移動用戶量約11.2%。

料資本開支將恢復正常水平

此外，公司去年淨資本開支按年減少4成至3.23億元，財務總監欒真軍解釋指，澳門電信5G的資本投入已經在2021年結束，以及因應疫情原因調整在數據中心的建設投資。展望今年，隨著經濟恢復，預計基本開支將恢復正常。

於東南亞、内地大灣區覓併購機會

提及併購計劃，主席辛悅江表示，未來將在内地大灣區及東南亞地區尋求併購機會，對象需符合整體公司的戰略目標，打造互聯網化的綜合電信企業。

另外，蔡大為辭任公司執行董事兼行政總裁，自3月31日起生效，以專注於其他事務。

（第二版加入管理層記者會内容）

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編輯：姚卓然

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