【業績│高息電訊股】中信國際電訊去年溢利升一成　末期息派18.5仙、股息率達8.5厘　另蔡大為3月底辭任CEO

▲ 【業績│高息電訊股】中信國際電訊去年溢利升一成 末期息派18.5仙、股息率達8.5厘

中信國際電訊 （01883） 去年總收入為101.1億元，按年上升約6.6%。溢利為11.9億元，按年上升10.7%。公司派發末期股息每股18.5仙，連同中期股息每股6仙，2022年全年每股股息為24.5仙，按年上升8.9%。

另外，蔡大為辭任公司執行董事兼行政總裁，自3月31日起生效，以專注於其他事務。

中信國際電訊半日跌0.3%，報2.88元。以現價計，股息率達8.5厘。

期內，電信服務收入為88.3億元，較去年增加11.7%，增加乃主要由於國際電信業務收入及互聯網業務收入增長所致。銷售移動電話手機及設備收入達12.8億元，按年減少19.%，減少乃由於年內疫情對移動電話手機供應造成不利影響所致。

去年底的公司整體用戶量超過55.4萬戶，減少約4.6%，由於預付費用戶按年減少約37.6%至約11.1萬戶。隨著公司於2022年11月中旬在澳門推出5G移動通訊服務，於去年底，5G移動用戶量合共超過62,000戶，佔公司所有移動用戶量約11.2%。

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編輯：姚卓然