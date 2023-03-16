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【券商點睇】航空需求復甦漸入佳境 中國飛機租賃望翻身

股樓投資 12:13 2023/03/16

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引述光大證券報告，中國飛機租賃（01848）受惠航空需求漸入佳境，公司自有機隊規模繼續增長，經營策略保持積極態勢。去年公司平均租賃收益率約11.9%，較上年同期增加0.27個百分點。由於公司2021年大部分交付飛機時間處於第四季，2022年實現租賃收入約35.4億元，按年增長41.7%，大幅高於同期公司機隊規模增速。

【同場加映】溫股知新：市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

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該行認為，航空業復甦將推動公司稅前盈利修復。去年公司經營開支按年上漲38.1%，其中利息開支上漲33%，主要因公司期內銀行及其他借貸的平均實際利率為4.2%，較上年同期增加1.24個百分點。另外公司對兩架俄羅斯客戶運營的飛機計提了減值撥備，若剔除此影響，公司去年實現稅前利潤約9.6億元，按年上漲約15.7%。

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股，請按【見下頁

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公司2023年計劃交付25架飛機，計劃出售20架飛機，合計淨增加5架飛機；長遠來看，公司計劃未來維持自有機隊穩健增長，2025年公司計劃自有機隊維持140至155架區間，而管理機隊規模計劃從2022年底的26架增加到80至100架。

鑑於外部融資成本上升壓力，該行下調公司2023至2024年純利預測13%、18%分別為6.6億元、7.3億元，並新增2025年純利為7.8億港元，考慮航空需求復甦漸，維持公司「增持」評級。

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責任編輯：林衛

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