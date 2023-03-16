  • 24°C
香港時間 : 2023316日 (週四) 13:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】平安好醫生處轉型陣痛期 盈測及目標價遭調低

股樓投資 12:09 2023/03/16

分享：

分享：

招銀國際報告指，平安好醫生（01833）的「戰略2.0」在2022年受到疫情封控下，仍取得積極的成果。截至去年12月，公司為企業客戶提供的服務累計達到了978家，多於去年同期的520家，覆蓋約300萬名付費員工，反映其健康管理服務愈來愈受到客戶認可。

【同場加映】溫股知新：市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

溫股知新
【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

值得注意是，平安好醫生的企業客戶數量及付費員工僅佔公司業務生態系統中，企業總數和付費員工總數的約3%和20%，意味尚有很大的業務擴張空間。隨着國內相關旅行限制的解除，該行預計平安好醫生在2023年及後獲取離綫企業客戶將恢復至正常速度。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

盡管如此，該行仍將平安好醫生的目標價由28.15元降至24.24元，根據現金流折算模型計算，以反映降低的盈利預測。展望未來，在2023至2025年的預測收入增幅分別為12.4%、13.5%及14.4%，考慮到疫情後的業務恢復，以及公司在中國醫療行業中的滲透率不斷提高。該行相應調整了盈利預測，將2023至2025年調整後淨虧損收窄至7.02億元（人民幣，下同）、2.88億元及4,000萬元。

【同場加映】青姐話：矽銀的爆煲 市場的豪賭

青姐話
【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982
 

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
目標價 平安好醫生（01833） 港股 中國

上一篇文章

【券商點睇】航空需求復甦漸入佳境 中國飛機租賃望翻身

下一篇文章

【著數優惠】花旗銀行推快閃大抽獎 有機會贏周杰倫演唱會門票 首爾雙人來回機票
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【生活迫人】英國學生 因經濟問題影響學習 調查 :四分一受訪問者稱常捱餓及欠缺其他生活必需品 有五分一大學生正考慮退學
【生活迫人】英國學生 因經濟問題影響學習 調查 :四分一受訪問者稱常捱餓及欠缺其他生活必需品 有五分一大學生正考慮退學
【審核機制】何永賢：考慮收緊綠表買居屋安排　目標下次推出居屋前完成檢討
【審核機制】何永賢：考慮收緊綠表買居屋安排　目標下次推出居屋前完成檢討
【長和系】長建去年多賺3% 毎股派末期息1.83元 股息連續26年增加
【長和系】長建去年多賺3% 毎股派末期息1.83元 股息連續26年增加
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【裝修設計】獨居瑜伽男導師60萬裝修450呎單位 建造簡約瑜伽專區
【裝修設計】獨居瑜伽男導師60萬裝修450呎單位 建造簡約瑜伽專區
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款