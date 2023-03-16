【券商點睇】平安好醫生處轉型陣痛期 盈測及目標價遭調低

招銀國際報告指，平安好醫生（01833）的「戰略2.0」在2022年受到疫情封控下，仍取得積極的成果。截至去年12月，公司為企業客戶提供的服務累計達到了978家，多於去年同期的520家，覆蓋約300萬名付費員工，反映其健康管理服務愈來愈受到客戶認可。

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值得注意是，平安好醫生的企業客戶數量及付費員工僅佔公司業務生態系統中，企業總數和付費員工總數的約3%和20%，意味尚有很大的業務擴張空間。隨着國內相關旅行限制的解除，該行預計平安好醫生在2023年及後獲取離綫企業客戶將恢復至正常速度。

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盡管如此，該行仍將平安好醫生的目標價由28.15元降至24.24元，根據現金流折算模型計算，以反映降低的盈利預測。展望未來，在2023至2025年的預測收入增幅分別為12.4%、13.5%及14.4%，考慮到疫情後的業務恢復，以及公司在中國醫療行業中的滲透率不斷提高。該行相應調整了盈利預測，將2023至2025年調整後淨虧損收窄至7.02億元（人民幣，下同）、2.88億元及4,000萬元。

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責任編輯：林衛