▲ 【歐版互聯互通】中國據報叫停GDR審批 擔心套戥拖累國內股市

內地近年與歐洲市場合作，讓內地企業在歐洲交易所發行全球存託憑證（GDR）。彭博社最新引述匿名消息指，中國證券監管機構已暫緩審批GDR申請，並指當局擔心大部分GDR發行被內地投資者認購，隨後他們會將這些證券轉換成國內股份，利用兩者存在的價差獲利，同時令內地股市造成較大壓力。彭博指，遭暫緩GDR申請的公司包括寧德時代（深：300750）。

有別於滬深港通全閉環式運作，以及A、H股市場完全分割，GDR在發行後120日就可以與內地A股兌換。彭博報道指，目前中國公司發行的GDR主要在蘇黎世掛牌，交易價格往往低於A股股價。

中證監上月曾表示，考慮為GDR發行制定新規則，但未有交代細節和進度。報道指，中證監正衡由哪個機構來負責審批，以及是否額外甄別合資格參與的投資者。

內地監管當局暫未回應事件。目前，中國內地與倫敦、瑞士和德國有開展GDR合作。彭博數據顯示，自擴容以來，中國公司已通過在歐洲發行GDR募集47億美元，但暫時未有外國公司到中國內地掛牌上市。

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編輯：麥德銘