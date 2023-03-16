  • 24°C
香港時間 : 2023316日 (週四) 13:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【歐版互聯互通】中國據報叫停GDR審批　擔心套戥拖累國內股市

股市 12:05 2023/03/16

分享：

分享：

【歐版互聯互通】中國據報叫停GDR審批　擔心套戥拖累國內股市

內地近年與歐洲市場合作，讓內地企業在歐洲交易所發行全球存託憑證（GDR）。彭博社最新引述匿名消息指，中國證券監管機構已暫緩審批GDR申請，並指當局擔心大部分GDR發行被內地投資者認購，隨後他們會將這些證券轉換成國內股份，利用兩者存在的價差獲利，同時令內地股市造成較大壓力。彭博指，遭暫緩GDR申請的公司包括寧德時代（深：300750）。

有別於滬深港通全閉環式運作，以及A、H股市場完全分割，GDR在發行後120日就可以與內地A股兌換。彭博報道指，目前中國公司發行的GDR主要在蘇黎世掛牌，交易價格往往低於A股股價。

中證監上月曾表示，考慮為GDR發行制定新規則，但未有交代細節和進度。報道指，中證監正衡由哪個機構來負責審批，以及是否額外甄別合資格參與的投資者。

內地監管當局暫未回應事件。目前，中國內地與倫敦、瑞士和德國有開展GDR合作。彭博數據顯示，自擴容以來，中國公司已通過在歐洲發行GDR募集47億美元，但暫時未有外國公司到中國內地掛牌上市。

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略 

ET財智Talk
【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

相關文章：

【電動車】寧德時代考慮瑞士發行GDR　或集資最多60億美元

【海外融資】瑞銀助兩中國公司發行GDR　涉上海錦江、江蘇東方盛虹

【互聯互通】滬深港通3月13日擴容　港股通納入外國公司、俄鋁PRADA未入圍　北向增逾千隻A股

編輯：麥德銘

蘇黎世 歐洲市場 A股 互聯互通 寧德時代（深：300750）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【財富自由】港人多以1000萬為財富自由門檻　月入2萬至3萬如何達標？
【財富自由】港人多以1000萬為財富自由門檻　月入2萬至3萬如何達標？
【投行重組】瑞信CDS叫價曾達1317點　獲瑞士央行力撐後　美股僅跌14%
【投行重組】瑞信CDS叫價曾達1317點　獲瑞士央行力撐後　美股僅跌14%
【投行醜聞】瑞信財報發現「重大缺陷」、核數師對內部監控發否定意見　盤前一度插5%
【投行醜聞】瑞信財報發現「重大缺陷」、核數師對內部監控發否定意見　盤前一度插5%
【美國經濟數據】美國2月PPI按年放緩至4.6%　零售銷售按月跌0.4%
【美國經濟數據】美國2月PPI按年放緩至4.6%　零售銷售按月跌0.4%
【恒指夜期+ADR】瑞士聲明挽信心　夜期收市跌372點　滙豐ADR低港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】瑞士聲明挽信心　夜期收市跌372點　滙豐ADR低港4%（不斷更新）
【美股期貨】瑞信危機陰霾略為緩紓　道指期貨升93點、納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】瑞信危機陰霾略為緩紓　道指期貨升93點、納指期貨升0.5%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款