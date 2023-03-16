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【AR眼鏡】Google Glass企業版停售　軟件支援至9月中

科技 12:06 2023/03/16

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商用Google Glass停售，並於9月15日起停止軟件支援。

Google於2013年起向消費者推出擴增實境（AR）眼鏡Google Glass，後來因價格太貴而停售，並於2017年改推Google Glass企業版。惟Google突然宣布由昨（15日）起停售Google Glass企業版。

【Google手機】Google Pixel 8 Pro渲染圖曝光　新設後疊鏡頭感應器

Google在簡短的告示中僅表示：「 從2023年3月15日起，我們將不再銷售玻璃企業版。 我們將繼續支援玻Glass企業版，直到2023年9月15日。」

至於停售及停用原因，Google並未有加以解釋及回應。不過外媒《CNBC》指，此舉不代表Google將就此放棄發展AR或智能眼鏡。Google去年仍有展示一款具備即時翻譯功能的智能眼鏡，並公開預告將測試其他款智能眼鏡原型機。

【人工智能】Google Workspace優化AI功能　助用戶起草信件

【Google Chrome】內置掃毒工具服務逾7年　Chrome 111版起退役

責任編輯：殷凱怡

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