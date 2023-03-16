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【AAPL】富士康贏得蘋果AirPods訂單　斥資16億於印度建廠房生產

股市 11:57 2023/03/16

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【AAPL】富士康贏得蘋果AirPods訂單　斥資16億於印度建廠房生產

路透引述消息報道，富士康贏得蘋果（美：AAPL）AirPods的生產訂單，並計劃因應蘋果要求，於印度建設廠房生產AirPods。

報道指，負責iPhones約七成組裝的富士康，是首次成為AirPod生產商，而且配合蘋果將供應鏈分散至中國以外地區的政策，將於印度斥資2億美元（約16億港元），建立新廠房。

組裝AirPods利潤率低

消息稱，過去數月，富士康內部曾就是否應該組裝AirPods進行討論，因相關的利潤率偏低，但最終為加強與蘋果的合作關係，提高富士康取得其他新產品訂單的機會，決定應蘋果要求，於印度生產AirPods。

富士康周三稱，為應付消費者需求，及降低在中國生產的倚賴程度，將會加快在中國以外的投資計劃。

相關文章：【AAPL】蘋果一些部門據報取消4月獎金發放或晉升計劃　又減慢招聘速度

相關文章：【蘋果AAPL】富士康擬斥逾54億在印度建新廠　用作生產iPhone

編輯：陳韻妍

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 科技產品 富士康 印度 iPhone 中國
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