【美團3690】美團買菜據報去年多個月份實現毛利轉正　另重啟蘇州擴張計劃

▲ 【美團3690】美團買菜據報去年多個月份實現毛利轉正 兼重啟蘇州擴張計劃

據內媒報道，美團 （03690） 的前置倉電商業務美團買菜已於今年2月重啟去年初擱置的蘇州擴張計劃，目前已在當地完成選址，將於近期開張。此外，美團買菜今年還將在保證盈虧平衡的前提下開發更多華東城市，展開新一輪擴張計劃。

美團曾一度轉升，現再跌0.2%，報126.4元。

報道指，去年疫情讓前置倉成為為數不多獲得利好的行業，美團買菜的業務增速超過30% ，新開倉約100個，實現北京、上海的全城覆蓋。目前，美團買菜擁有超過500個前置倉，日均單量穩定在110萬單以上，在去年多個月份實現了毛利轉正。而同樣主打前置倉模式的叮咚買菜（美：DDL）在2022年四季報宣布實現全國盈利。

一位美團人士透露，美團買菜業務在今年初做過評估，其市場份額已接近叮咚買菜份額的60%，目前與第二名朴朴超市的份額接近。他認為，過去美團買菜礙於叮咚買菜在華東市場的影響力，因此對該區域的擴張一直保持謹慎，如今決心進入華東，原因是過去一年的降本增效成效不錯，讓美團更有信心到競爭最激烈的市場試一試。

美團買菜和朴朴超市不再是單純售賣生鮮，增加了不少生活用品，並已是綜合超市，商品結構與傳統商超類似。

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編輯：姚卓然