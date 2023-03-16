【國產ChatGPT】百度曾急插近一成　「文心一言」擁五個使用場景　李彥宏：技術尚未完美、發布因企業需求高（附直播影片）

▲ 【國產ChatGPT】百度將於下午2時發布「文心一言」

百度 （09988） 籌備推出「文心一言（Ernie Bot）」，被視為最有力回應ChatGPT的國產版人工智能聊天機械人、生成式自然語言模型。百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏出席及百度首席技術官王海峰出席於下午2時主持「文心一言」發布會，並展示了文心一言在文學創作、商業文案創作、數理推算、中文理解、多模態生成五個使用場景中的綜合能力。

李彥宏表示，雖然文心一言技術尚未完美，但企業需求高，希望盡早開放AI能力，而且推出後有助加快更新迭代，帶動文心一言能力。

「文心一言」未有帶來驚喜，公司亦未展示如何與現有業務如搜尋器等結合，百度一度急插9.8%，報120.6元。

李彥宏在會場上以文學創作、商業文案創作、 數理邏輯推算、中文理解、多模態生成展示「文心一言」能力。

李彥宏詢問「文心一言」，非常知名科幻小說《三體》的作者是哪𥚃人、可以總結一下《三體》的核心內容、如果要續寫的話，可以從哪些角度出發等問題，而文心一言回答正確。同時，又以多模態生成為例，可要求文心一言計設海報，回應開放式問題，並用不同方言（如四川話）講出來，同時又可生成片段，以另一聲音作語音導航。

他稱，大家可能知道，生成式AI這類產品，在回答事實性問題時，有時候會出錯，文心一言延續了百度知識增強的大模型理念，大幅度提升了事實性問題的準確率。李彥宏又指，目前「文心一言」的中文能力較好，坦言英語能力仍有進行空間，未來英語能力會進一步提升。

王海峰解釋，公司對中文的數據庫更多更豐富，使用場境更廣泛，因此「文心一言」中文能力較好。

非中美對抗工具 料帶來產業機會

李彥宏指出，文心一言不是中美對抗工具，而是「百度一代代技術人員追求用技術改變世界的自然結果」，強調「文心一言是百度服務億萬客戶、賦能千行百業最新平台」。

李彥宏稱，預計大語言模型將帶來產業機會，日後新型雲計算公司不會再以IAAS基建即服務為主，而是MAAS模型即服務。

李彥宏提到，文心一言將通過百度智能雲對外提供服務，預告約2星期後將再有發布會深入介紹商用產品，包括雲服務和應用產品。

他指，已有650家公司表示將接入文心一言生態系統。 自3月16日起，首批用戶即可通過邀請測試碼，在文心一言官網體驗產品，後續將陸續開放給更多用戶。 此外，百度智能雲即將面向企業客戶開放文心一言API接口調用服務。 3月16日起正式開放預約，搜索「百度智能雲」進入官網，可申請加入文心一言雲服務測試。

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