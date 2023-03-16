【國產ChatGPT】百度下午2時發布「文心一言」　股價反覆偏弱（附直播影片）

▲ 【國產ChatGPT】百度將於下午2時發布「文心一言」

百度 （09988） 籌備推出「文心一言（Ernie Bot）」，被視為最有力回應ChatGPT的國產版人工智能聊天機械人、生成式自然語言模型。百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏，百度首席技術官王海峰將於下午2時主持「文心一言」發布會。

在文心一言發布前夕，百度股價年初以來累升18%，明顯跑贏恒生科技指數同期跌7%的表現。百度今日即市股價隨大市走弱，最新跌1.3%，暫報131.8元，成交逾5億元。

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