新加坡航空TIME TO FLY 優惠遊世界  全新航班時間讓旅行更靈活

新加坡航空公司 (新航) 推出 Time to Fly 優惠。在2023 年 3 月 15 日至 31 日期間，旅客可享受極具吸引力的票價，購買從香港飛往新加坡、吉隆坡、峇里島及全球 40 多個目的地的超值Time to Fly機票，並同時獲得多項禮遇。此外，從 3 月下旬開始，新航的香港航班時間將有新改動，為旅客帶來更彈性的航班選擇。

Time to Fly優惠讓旅客用超值的票價飛往世界各地。憑藉新航和酷航的聯合航線網絡，新航帶旅客探索東南亞的迷人美景。又或在亞洲、澳洲及歐洲的等地隨意挑選，探索當地繁華的風土文化，享受原始海灘並體驗購物盛會。

3日特惠

由3月15至17日，Time to Fly 推出從香港到新加坡、吉隆坡及登巴薩（峇厘島）的二人同行來回經濟艙票價。詳情：

優惠期預訂日期 : 2023年3月15-17日

出發日期 : 2023年4月12日至2024年1月20日

每位票價（最少兩人同行） : HK$1,280.00*

Time to Fly優惠

在2023 年 3 月 15 日至 31 日期間，新航將推出飛往東南亞、歐洲和澳洲等40 多個目的地的商務艙、優選經濟艙和經濟艙票價優惠。 部份票價如下:

▲ * 以上參考票價均包含稅項。票價視乎機位供應情況及匯率而定，有些航點可能有不適用期和航班限制。其他條款及細則適用。

豐富禮遇

在優惠期間，新航顧客也可享下列禮遇:

- 在新航旅行體驗平台Pelago上首次預訂節目可獲25%的獨家優惠

- 通過 SingapoRewards 免費體驗新加坡

- 新航免費機上 Wi-Fi 上網

同時使用萬事達卡卡預訂機票的客戶，將可獲Club SIM 7 天 Happy Travel APAC 套裝（適用於新加坡行程）或免費使用新加坡機場 Plaza Premium Lounge 5 小時（適用於新加坡以外的行程）。

全新航班時間

由2023年3月27日起，新航將調整香港-新加坡航線的時間表，每日新增一班由香港早上出發和新加坡晚上出發的SQ899/SQ898班次。而從2023 年 8 月 1 日起，香港至新加坡航線將推出第四班服務。

▲ ** 預計2023 年 8 月 1 日開始



隨著前往新加坡及其他地區的旅客不斷增加，新航增加航班的和調整航班時間會為我們的旅客在行程安排方面提供了更大的靈活性。

如需了解更多詳情，請訪問 singaporeair.com 或 Singaporeair 移動應用程序或我們的指定代理。

附件一

Time to Fly優惠目的地。有些航點可能有不適用期和航班限制。其他條款及細則適用。

(特約)