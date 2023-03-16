▲ 【SVB】科技女股神Cathie Wood：矽谷銀行事件反映監管機構太專注處理加密貨幣 忽略傳統銀行危機

科技女股神Cathie Wood認為，美國矽谷銀行事件反映監管機構近月太專注於處理加密貨幣事項，而忽略了銀行問題。Cathie Wood稱，從矽谷銀行事件中顯示，即使美國銀行體系因銀行爆發擠提風險而陷入困境，但加密貨幣行業仍在危機中保持堅持，比特幣（bitcoin）、以太幣及其他加密貨幣網絡無受影響。

她續稱，監管機構應該關注傳統銀行體系中，隱約可見的中心化及不具透明度的情況，而不是專注於去中心化的金融及加密貨幣。

「他們已度過了顯而易見的危機，資產及負債期限並不匹配。」

Wood又指，傳統銀行對加密貨幣造成損害，而非加密貨幣衝擊傳統銀行，近日的危機顯示不穩定的銀行體系威脅穩定幣，而穩定幣是與一種貨幣（一般是美元）掛勾的加密貨幣。

另外，據美國證交會文件顯示，Cathie Wood旗下Ark Invest為其兩隻新加密貨幣基金募集了超過1600萬美元，當中一隻基金於美國註冊，另一隻於開曼群島註冊。

相關文章：【瑞信危機】瑞信向瑞士央行借入500億瑞郎增強流動性 同時斥30億瑞郎現金回購債券

相關文章：【美國加息】「聯儲局綫人」Nick Timiraos撰文 暗示銀行風波或使聯儲局暫停加息

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

編輯：陳韻妍