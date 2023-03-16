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【SVB】科技女股神Cathie Wood：矽谷銀行事件反映監管機構太專注處理加密貨幣　忽略傳統銀行危機

股市 11:22 2023/03/16

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【SVB】科技女股神Cathie Wood：矽谷銀行事件反映監管機構太專注處理加密貨幣　忽略傳統銀行危機

科技女股神Cathie Wood認為，美國矽谷銀行事件反映監管機構近月太專注於處理加密貨幣事項，而忽略了銀行問題。Cathie Wood稱，從矽谷銀行事件中顯示，即使美國銀行體系因銀行爆發擠提風險而陷入困境，但加密貨幣行業仍在危機中保持堅持，比特幣（bitcoin）、以太幣及其他加密貨幣網絡無受影響。

她續稱，監管機構應該關注傳統銀行體系中，隱約可見的中心化及不具透明度的情況，而不是專注於去中心化的金融及加密貨幣。

第一共和銀行FRC據報考慮包括出售在內的各種選項【下一頁】

「他們已度過了顯而易見的危機，資產及負債期限並不匹配。」

Wood又指，傳統銀行對加密貨幣造成損害，而非加密貨幣衝擊傳統銀行，近日的危機顯示不穩定的銀行體系威脅穩定幣，而穩定幣是與一種貨幣（一般是美元）掛勾的加密貨幣。

另外，據美國證交會文件顯示，Cathie Wood旗下Ark Invest為其兩隻新加密貨幣基金募集了超過1600萬美元，當中一隻基金於美國註冊，另一隻於開曼群島註冊。

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編輯：陳韻妍

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