【業績｜Adobe】Adobe彈5%　上季業績勝預期、兼上調全年盈測

▲ 【業績｜Adobe】Adobe上季經調整純利增9%勝預期 上調全年盈測

美國軟件開發商Adobe（美：ADBE）公布2023財年首季業績，列賬純利按年跌1.5%至12.5億美元，每股基本盈利2.72美元，每股經調整盈利為3.8元，優於市場預期的3.68元，而收入按年升9%至46.6億美元，勝預期的46.2億美元，若按固定匯率計，增長13%。

Adobe昨（17日）抽升5.9%，報353.29美元。

期内，數字媒體部門 （含Creative Cloud 和 Document Cloud 產品）收入按年升9%至34億美元，高於普遍預測的33.6億美元；數字化體驗部門（含Marketo營銷軟件）收入按年升11%至11.8億美元，略高於預期的11.7億美元。

數字體驗部門總裁Anil Chakravarthy表示，上季度，Adobe在一些交易的分析和內容管理等類別中擊敗了單一產品競爭對手。

此外，Adobe預計，第二財季 經調整每股收益介乎3.75至3.8美元，收入介乎47.5至47.8美億元，符合市場預測。

同時，公司上調 對全年業績展望， 預計經調整每股收益介乎15.3至15.6美元， 預計數字媒體業務部門的淨年化經常性收入（ Annualized Recurring Revenue， ARR）為17億美元。

另外，Adobe早前提出以200億美元收購設計軟件Figma，事件惹反壟斷部門關注，美國司法部計劃對其收購行動提出訴訟。公司行政總裁Shantanu Narayen表示，監管程序正在按預期進行，Adobe並正忙於司法部的第二個請求流程。

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記者：伍鍵文