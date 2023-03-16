南韓擱置每周增至69小時工時上限 承諾與年青人溝通

南韓政府計劃將每周工作時數上限，由52小時提高至69小時，引來勞工強烈不滿。南韓政府宣布重新考慮計劃，總統尹錫悅承諾改善和公眾的溝通，特別是年青一代。南韓政府強調，勞動力市場政策核心是保護弱勢工人權益，包括年青人、未加入工會人士和中小企員工。

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南韓2018年規定，工人每周工作時間上限為52小時，包括40小時正常上班及12小時加班時數。但商業團體指，52小時上限令工人難以按時完成工作，要求政府提高上限。

當年提出52小時上限法案的共同民主黨表明，將利用於國會佔多數議席的優勢阻止立法。

工會領袖批評，南韓工作文化已迫使工人長時間工作。英國等大型經濟體試行4天工作周之際，上調工時上限做法令南韓更脫節。反對派則批評，延長工時無助解決南韓低生育率問題。年青一代亦指，措施損害健康。

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經濟合作暨發展組織（OECD）就業展望最新數據顯示，南韓2021年平均工作時間達1,915小時，較OECD的平均水平多199小時，更較德國多566小時。

尹錫悅一直被外界視為親商界的保守派人士，但他去年獲大批年輕人支持下當選，尹錫悅所屬的政黨國民力量亦希望在明年議會選舉中，爭取年輕人支持。

責任編輯：李俊儀