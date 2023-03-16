南韓撤回每周最長69小時工作制 承諾和年輕人溝通

南韓政府此前計劃將每周工作52小時上限，提高至每周69小時，引來勞工強烈不滿。南韓政府宣布從重新考慮措施，總統尹錫悅承諾，要更好地和公眾溝通，特別是年輕一代人士。南韓政府強調，勞動力市場政策核心是保護弱勢工人權益，包括年輕人、未加入工會人士和在中小企工作的人士。

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南韓在2018年規定，工人每周工作時間上限為52小時，包括40小時正常上班及12小時的加班。但商業團體此前指，52小時上限令工人難以及時完成工作，要求政府提高上限。當年提出52小時上限法案的自由民主黨已表示，將利用其國會佔有多數席優勢阻止立法。

工會領袖則批評，南韓工作文化已迫使工人長時間工作。在英國等大型經濟體試行4天工作周時，做法令南韓更為脫節。反對派政客則批評，延長工作時間無助解決南韓低生育率問題。年輕一代亦指，措施損害健康。

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經濟合作暨發展組織（OECD）就業展望最新數據顯示，南韓2021年平均工作時間達1,915小時，OECD的平均水平多199小時，更較德國多566小時。

尹錫悅一直被外界視為立場親近商界的保守派人士，但他在2022年大選時在大批年輕人支持下當選，尹錫悅所屬的政黨國民力量亦希望在明年議會選舉中，爭取年輕人支持。

責任編輯：李俊儀